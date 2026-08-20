Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ha iniciado una investigación disciplinaria en contra del concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz Ortiz, a raíz de un video que circuló ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. En dicho material audiovisual, el funcionario aparece portando un arma de fuego y profiere amenazas verbales con connotaciones políticas. Según el documento oficial firmado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, existen indicios de que Díaz Ortiz habría incurrido en conductas irregulares al exhibir el arma y lanzar intimidaciones por motivos de ideología política. En las imágenes, el concejal declara estar “listo para la guerra” y advierte, de manera explícita, que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”, justificando la tenencia del arma por su condición de subteniente de la reserva y su cargo público.

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Con el fin de establecer la veracidad de lo sucedido, el Ministerio Público ha ordenado la recolección de pruebas técnicas y documentales relevantes. Entre las acciones principales destaca la solicitud a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar un análisis técnico-científico del video. Este procedimiento busca determinar si el material ha sido manipulado, identificar el dispositivo utilizado para la grabación y precisar tanto la fecha como el lugar de los hechos. Además, la Procuraduría solicitó a la secretaría general del Concejo de Valledupar certificaciones que documenten la hoja de vida completa de Díaz Ortiz, incluyendo credencial, acta de posesión y antecedentes laborales, con el objetivo de tener un contexto más amplio sobre su conducta y antecedentes recientes.

El propio concejal Díaz Ortiz ofreció declaraciones públicas sobre el caso, señalando que el video difundido “presenta una edición y una construcción que no refleja fielmente mis expresiones, mis pensamientos ni mi manera de relacionarme con quienes tienen posiciones políticas diferentes a las mías”. El funcionario aseguró, además, que nunca ha promovido la violencia, la guerra ni el odio político, y recalcó la posibilidad de pensar diferente sin convertirse en enemigos. La Procuraduría revisará igualmente sus pronunciamientos públicos posteriores a la publicación del video, para aclarar su postura frente a lo sucedido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría abrió investigación contra Oswaldo Díaz Ortiz?

La Procuraduría abrió investigación debido a la aparición de un video en el que el concejal, Oswaldo Díaz Ortiz, exhibe un arma de fuego mientras lanza amenazas verbales con contenido político. Esta conducta fue considerada presuntamente irregular y motivó la intervención disciplinaria para esclarecer los hechos y evaluar posibles faltas a su deber como funcionario público.

¿Qué tipo de pruebas recolectará la Procuraduría en el caso del concejal de Valledupar?

La Procuraduría recolectará principalmente pruebas técnicas como el análisis del video para comprobar su autenticidad, detectar posibles alteraciones y determinar datos técnicos como el dispositivo, fecha y lugar de grabación. También solicitará documentos relacionados con la hoja de vida, antecedentes laborales y pronunciamientos públicos del concejal, para contextualizar totalmente el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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