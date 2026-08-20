Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En La Junta, corregimiento de San Juan del Cesar en La Guajira y reconocido por ser la tierra natal de Diomedes Díaz, la escasez de agua es un problema recurrente que se agudiza en los periodos de verano. Según relatan los habitantes, la situación ha llegado al punto de que el río que alguna vez abasteció al pueblo se ha secado, los pozos artesanales bajan su productividad y el suministro mediante carrotanques –vehículos cisterna encargados de transportar el líquido– se ha vuelto insuficiente para aproximadamente 2.100 personas distribuidas en unas 860 familias, de acuerdo con datos suministrados por la propia comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

Ante este panorama, los vecinos han decidido organizar una campaña llamada ‘Aguatón por La Junta’ para recolectar agua y distribuirla especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que viven solos, quienes enfrentan más obstáculos para desplazarse hasta los pocos puntos de abastecimiento aún disponibles. De acuerdo con Clara Vega, habitante del sector, comprar agua representa un gasto elevado: “Tenemos que comprarla. La sacan de un pozo y nos cobran entre 20.000 y 25.000 pesos por llenar un tanque de 1.000 litros, y a veces de 500 litros”. Este costo es impagable para muchas familias que ven cómo los carrotanques oficiales dejaron de llegar con regularidad.

La escasez se agrava porque la falta de lluvias afecta tanto a los pozos como a la infraestructura del acueducto local, que, según Jhon Jairo Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal, tiene una antigüedad superior a 70 años y tuberías de asbesto-cemento, un material que señala la precariedad de las redes en la zona. La fragilidad del sistema y la lejanía de los puntos de agua afectan especialmente a grupos vulnerables: “El tema de los adultos mayores, los niños, las personas enfermas, discapacitadas, pues es terrible porque esas personas sufren mucho”, indicó Acosta, quien mencionó que han elevado derechos de petición y otras solicitudes ante las autoridades municipales y departamentales, sin lograr una solución satisfactoria.

Acosta precisó que solo un carrotanque llega cada semana, entregando aproximadamente entre 400 y 450 litros por familia, cantidad que resulta insuficiente para cubrir necesidades básicas, pues por medios particulares 1.000 litros pueden costar hasta 35.000 pesos. La ‘Aguatón’ surge entonces como un esfuerzo colectivo para, al menos, sostener la vida de los más necesitados mientras esperan una respuesta institucional duradera. Lo paradójico es que esta emergencia se desarrolla mientras continúan las investigaciones por la compra irregular de carrotanques desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tendría como fin abastecer comunidades como la de La Junta. Así, en La Guajira, la falta de agua sigue siendo fuente de sufrimiento y movilización comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay escasez de agua en La Junta, La Guajira?

La escasez de agua en La Junta se debe a varios factores señalados por la comunidad: el río que cruza el corregimiento está seco por falta de lluvias, los pozos artesanales disminuyen su capacidad durante el verano, y el suministro mediante carrotanques es insuficiente o irregular. Además, la infraestructura del acueducto tiene tuberías muy antiguas de asbesto-cemento, lo que agrava la precariedad del sistema y dificulta el acceso al líquido vital, especialmente para los más vulnerables.

¿Qué es la ‘Aguatón por La Junta’ y a quién beneficia?

La ‘Aguatón por La Junta’ es una campaña organizada por los habitantes de La Junta, con el fin de recolectar agua embotellada y suministros para entregarlos a las personas más vulnerables de la comunidad. Esta iniciativa social busca priorizar la ayuda a adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos y quienes viven solos, debido a que ellos enfrentan más dificultades para obtener agua en medio de la grave escasez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.