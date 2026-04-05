El regreso de viajeros a Bogotá durante el Domingo de Resurrección está marcado por fuertes congestiones en las principales vías de acceso. Desde la tarde, el flujo vehicular aumentó de forma considerable en corredores clave, en medio del plan retorno dispuesto por las autoridades para facilitar el ingreso a la capital.

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La Autopista Sur y la vía Mondoñedo presentan algunos de los puntos más críticos, especialmente en Soacha, donde el tráfico avanza lentamente. En este sector se activó la intermitencia semafórica para permitir un flujo más constante, mientras el carril exclusivo de Transmilenio sigue habilitado para reducir la presión sobre las demás vías.

Así están las vías de ingreso a Bogotá durante el plan retorno del domingo

En el corredor La Mesa-Mosquera, se mantiene activo el reversible continuo para facilitar la entrada masiva de vehículos hacia Bogotá. A su vez, la glorieta de Toreros tiene cierres parciales que priorizan el ingreso, mientras agentes de tránsito acompañan a los conductores en medio del alto flujo.

En la vía Bogotá-Villavicencio se implementó un reversible entre los kilómetros 18+000 y 22+400 en sentido hacia la capital. Esta medida busca evacuar el represamiento de vehículos que regresan desde los Llanos Orientales, uno de los destinos más visitados durante la Semana Santa.

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Por la vía Girardot-Bogotá, el panorama no es distinto, con tráfico lento y varios puntos de congestión. En esta carretera, las autoridades mantienen presencia permanente para orientar a los viajeros y atender cualquier situación que se presente en medio del retorno masivo.

Uno de los tramos más complejos se ubica antes del peaje Chusacá, en el ingreso a Soacha, donde la movilidad es reducida. La presencia de neblina complica aún más la situación, por lo que las autoridades insisten en conducir con precaución, mantener las luces encendidas y evitar maniobras riesgosas.

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Además, un fuerte trancón en la vía hacia Tunja, a la altura de Chocontá, afectando a quienes regresan desde el norte del país. Este punto se suma a la lista de sectores con demoras considerables durante la jornada.

En cifras recogidas hasta las 2:00 p. m. ya habían ingresado cerca de 143.000 vehículos a Bogotá, y se espera que otros 122.000 lo hagan antes de la medianoche. Las autoridades anticipan que el mayor pico de tráfico se presentará en horas de la noche.

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