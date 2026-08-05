Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Santiago de Cali ha consolidado el pico y placa como una medida clave para regular el tránsito y combatir tanto la congestión vehicular como la contaminación ambiental. Esta normativa se aplica estrictamente a todos los vehículos particulares y opera mediante la restricción de circulación según el último dígito de la placa, distribuyendo los números afectados a lo largo de los días hábiles. Para el segundo semestre de 2026, el esquema de rotación de dígitos permanece sin modificaciones y sigue vigente tal como lo anunció la administración municipal.

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De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Cali, el jueves 6 de agosto de 2026, estarán restringidos los automóviles cuyas placas finalicen en los números 5 y 6. La restricción se extiende durante una franja horaria continua que inicia a las 6:00 a.m. y concluye a las 7:00 p.m. Esta amplitud busca abarcar las horas de mayor congestión y asegurar una disminución significativa en la circulación de vehículos, impactando de manera positiva la movilidad de la ciudad en las mañanas, al mediodía y en la tarde.

El cumplimiento de las normas durante estas jornadas es obligatorio y de no respetarse, los conductores se arriesgan a recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización inmediata del automóvil por parte de los agentes de tránsito, de acuerdo con la misma fuente. La medida pretende reforzar la disciplina vial y desincentivar el uso del vehículo particular en los días asignados, facilitando con ello la reducción de emisiones contaminantes y el orden en el flujo vehicular.

No obstante, existen algunas excepciones. Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a la atención de emergencias y seguridad están exentos de esta restricción. Igualmente, quienes requieran circular en días restringidos pueden acceder al pago de la llamada Tasa por Congestión, que habilita el uso del vehículo particular sin ser sancionado.

La Secretaría de Movilidad recalca la importancia de informarse permanentemente sobre los días y dígitos restringidos, así como conocer las excepciones y mecanismos legales existentes para evitar sanciones. Toda esta información puede ser consultada en los canales oficiales y medios de comunicación reconocidos, como Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para el jueves 6 de agosto de 2026?

El jueves 6 de agosto de 2026, la restricción aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., abarcando de manera continua las horas de mayor flujo vehicular en la ciudad. Durante ese día, solamente los vehículos particulares cuyas placas terminan en 5 y 6 tendrán prohibido circular por las vías de Cali, según la Secretaría de Movilidad municipal.

¿Qué sanciones existen por incumplir la restricción de pico y placa en Cali?

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, los conductores que sean sorprendidos circulando en horarios restringidos deberán afrontar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), sumado a la inmovilización del vehículo. La medida busca reforzar el cumplimiento de la normativa y contribuir a la reducción de la congestión y la contaminación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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