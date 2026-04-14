El presidente Gustavo Petro reaccionó a los abucheos que recibió durante la Macrorrueda de las Américas 2026 en Bogotá y no se quedó callado frente a las críticas de algunos asistentes. El mandatario utilizó su cuenta de X para responder a lo ocurrido y defender los resultados de su Gobierno en materia económica y comercial.

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En su mensaje, el jefe de Estado minimizó lo sucedido y aseguró que no fue un rechazo generalizado dentro del evento. “Un grupo muy pequeño que quiso abuchear lo acalló una inmensa mayoría de los 7.000 participantes a la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha hecho con 60 países”, afirmó Petro.

Qué dijo Petro tras abucheos de empresarios en Bogotá

El mandatario también aprovechó para destacar lo que considera avances durante su administración en comercio internacional. “He logrado reducir el déficit comercial a la tercera parte de lo que dejaron en 2022. He logrado reemplazar el desplome de las exportaciones de petróleo y carbón por las divisas de las exportaciones agrarias, agroindustriales, industriales y del mayor turismo del siglo”, escribió.

En esa misma línea, Petro lanzó una pulla directa a la oposición política. “El uribismo puede abuchear pero nunca logró presentar estos resultados”, señaló el presidente, en una frase que encendió aún más el debate político.

El episodio de los abucheos ocurrió en la tarde de este martes 14 de abril, cuando el mandatario intervenía en la apertura del evento empresarial. En videos difundidos se escucha a un grupo de asistentes gritando “fuera Petro”, lo que generó un momento incómodo en medio del discurso.

Un grupo muy pequeño que quiso abuchear lo acalló una inmensa mayoría de los 7.000 participantes a la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha hecho con 60 países He logrado reducir el.dedivit comercial a la tercera parte en que lo dejaron en 2022. He logrado reemplazar… https://t.co/GcEp4g6n8t — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

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Pese a la tensión, el presidente continuó con su intervención y defendió el alcance del encuentro. “Con el dinero nacional y el esfuerzo de este Gobierno, hemos logrado hacer la rueda de negocios más grande de la historia de Colombia (…) Les guste o no les guste”, dijo durante su discurso.

El evento, que reúne a miles de empresarios de distintos países, tiene como objetivo impulsar oportunidades de negocio e inversión en Colombia. Sin embargo, el ambiente se vio marcado por el desacuerdo de algunos asistentes frente a la visión del Gobierno sobre las exportaciones y la situación económica, mientras el mandatario seguía con su intervención en medio de los abucheos.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.