La decisión se habría dado este viernes 24 de octubre y se da pocos días después de que Montealegre presentara una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con esta acción, el ministro buscaba evitar que los procesos disciplinarios impulsados por el procurador Gregorio Eljach afectaran su libertad de expresión y su derecho a la igualdad.

En una carta pública, Montealegre argumentó que estos procesos eran “infundados e improcedentes” y que representaban una amenaza no solo para él, sino para todos los funcionarios sometidos a control disciplinario.

Además, advirtió que las actuaciones de la Procuraduría podían generar un ambiente de “miedo” y “autocensura” entre los servidores públicos.

El exfiscal también enfatizó que su solicitud ante la CIDH se fundamentaba en la defensa de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la libertad de expresión, la integridad moral y la igualdad.

De acuerdo con Sánchez Cristo, la pelea entre Montealegre y el procurador Gregorio Eljach habría sido el detonante del pedido que Petro habría hecho en las últimas horas.

La posible salida de Montealegre del gabinete marcaría un nuevo capítulo de tensiones entre el Gobierno y los órganos de control en Colombia.

