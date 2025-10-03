Gustavo Petro anunció una movilización en el estadio Murillo Toro en la capital del Tolima este viernes 3 de octubre. En este sentido, desde su cuenta de X, anticipó algunos de los temas que tratará.

En su mensaje, el presidente aseguró que daría a conocer detalles del desfalco al sistema en Colombia y daría a conocer irregulares en el manejo de los recursos del sistema de salud.

“Vamos a destapar la aberración que con nombre propio cometen los congresistas que quieren entregarle 60 billones de pesos a las EPS en donde se robaron ya decenas de billones del dinero del pueblo”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, no serían los únicos temas que tocaría, ya que afirmó que hablará sobre el campo y el trabajo. En este sentido, podría dar un anuncio sobre el salario mínimo para 2026, lo cual provoca expectativa.

Mañana espero al pueblo huilense y tolimense en Ibagué a las 3 pm. parque Murillo Toro Hablaremos de la salud, del campo y del trabajo. Vamos a destapar la aberración que con nombre propio cometen los congresistas que quieren entregarle 60 billones de pesos a las EPS en dónde… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

Ministerio de Salud estaría presionando a contratistas para que asistan a evento en Ibagué

Según un testimonio en poder de Blu Radio, funcionarios del ministerio citaron a contratistas a reuniones donde, además de advertirles posibles consecuencias en sus contratos si no acudían, les exigieron presentar evidencia fotográfica y listas de asistencia como prueba de su participación.

Incluso, durante estas reuniones se les habrían retirado los celulares para evitar registros de las instrucciones y amenazas. El denunciante asegura que los jefes de área les informaron que la orden provenía “del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo”.

“Soy contratista del Ministerio de Salud y Protección Social. Los jefes de área y directivos nos citaron a reuniones. A cada grupo por aparte. En nuestro departamento nos quitaron los celulares, los sacaron de las salas como evidencia para que nadie pudiera grabar”, aseguró.

Además, se les indicó que debían cubrir por su cuenta los gastos de desplazamiento a Ibagué. En este sentido, Jaramillo, en entrevista con la misma emisora, negó tajantemente estas acusaciones:

“Yo nunca en mi vida ni he comprado un voto, ni he forzado a nadie que haga nada que no sea de su voluntad, ¿Cierto? Y nada de eso puede pasar en el Ministerio. Si usted tiene alguna información, hágamela llegar, porque si hay algún funcionario que esté actuando en forma irregular, debe ser despedido en forma inmediata”, aseguró Jaramillo.

