Este viernes 24 de octubre, la periodista Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un nuevo intercambio de declaraciones públicas, luego de que el mandatario la mencionara durante un discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Durante un reciente discurso en la Plaza de Bolívar, Petro señaló a Dávila como integrante de una “cofradía” junto con el exfiscal Francisco Barbosa, y los vinculó con intereses ligados al narcotráfico, lo que conllevó, según él, a que Estados Unidos lo incluyera en la lista Clinton.

Además, la tensión entre los dos se intensificó después de la convocatoria de Petro a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta con la que busca reformar la Constitución mediante una consulta popular respaldada por firmas ciudadanas.

Respuesta de Vicky Dávila a Gustavo Petro

La precandidata negó categóricamente las acusaciones y, a través de sus redes sociales, advirtió que estas declaraciones ponen en riesgo su seguridad personal, recordando el caso del político Miguel Uribe, víctima reciente de un atentado.

“Hoy su hijo está en la Lista Clinton, gracias a la investigación que revelamos en la redacción de Semana. Gracias a las denuncias de Day Vásquez. El país y el mundo saben lo que su hijo hizo en su campaña, llena de plata cochina, para llegar a la presidencia”, indicó Davila.

Además, la exdirectora de la revista fue más allá e hizo otra acusación al jefe de Estado y lo

“Petro, infame. Lo que quiere es que me maten como a Miguel Uribe. Usted es el responsable político de esa muerte y lo será de la mía, si algo me pasa. Si alguien aprieta el gatillo en mi contra. Aquí dejo la constancia”, aseguró Davila en otro trino.

El choque entre Petro y Dávila representa el nivel de confrontación política que domina el país y el nivel de ruptura del Gobierno con diversos sectores políticos, incluyendo al gobierno de Estados Unidos.

