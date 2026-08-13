Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un emotivo relato de un bombero que participa en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros en Pereira ha conmovido a la comunidad. El rescatista compartió el doloroso momento en que, junto a su equipo, halló a una pareja sin vida entre los restos de un edificio colapsado. Lo que más impactó al grupo de socorristas fue la forma en que yacían los cuerpos: abrazados, un gesto que para muchos simboliza la cercanía y el intento de consuelo mutuo en medio de la tragedia. Según el testimonio del bombero, la pareja se encontraba hospedada en un hotel del centro de Pereira, y el lugar fue uno de los más afectados por el colapso de la infraestructura.

Sigue a PULZO en Discover

En palabras del socorrista: “Hoy recuperamos una pareja, en un hotel del centro. Estaban abrazados”. El impacto emocional de esta experiencia no solo se refleja en el relato del hallazgo, sino también en las palabras de solidaridad y cariño que el bombero dedicó a sus compañeros de trabajo, a quienes ha acompañado durante las extensas jornadas de búsqueda y atención. “Los quiero equipo. Los quiero familia”, expresó, resaltando la importancia del apoyo mutuo en medio de situaciones límite.

De acuerdo con el relato, la pareja rescatada estaría conformada por personas provenientes de un municipio cercano que habían decidido hospedarse en un hotel de la ciudad, sin imaginar lo que sucedería. El caso se suma a las múltiples historias humanas que se han dado a conocer mientras los organismos de socorro continúan recorriendo distintos sectores de Pereira en busca de personas atrapadas. Esta labor se desarrolla en condiciones difíciles, entre estructuras vulnerables y edificios dañados, donde todavía persisten peligros de nuevos colapsos.

La ciudad de Pereira se mantiene como una de las zonas más afectadas, y los esfuerzos de los equipos de emergencia se concentran en salvar vidas y atender a quienes han resultado golpeados por la tragedia. El trabajo de los rescatistas no solo implica riesgos físicos, sino también un fuerte impacto emocional y psicológico, evidenciado por testimonios como el de este bombero.

¿Cómo avanzan las labores de rescate en Pereira tras el colapso de edificios?

Las labores de rescate en Pereira continúan sin pausa, con los organismos de socorro recorriendo sectores afectados, revisando estructuras dañadas y zonas donde todavía existe riesgo de nuevos colapsos. Los equipos de emergencia mantienen su trabajo, enfocados en encontrar personas atrapadas y asistir a quienes lo necesitan, según los testimonios recogidos en la zona.

¿Cuál ha sido el impacto emocional en los bomberos y rescatistas de Pereira durante la emergencia?

El impacto emocional en los bomberos y rescatistas que trabajan en Pereira ha sido significativo, agravado por escenarios como el hallazgo de personas sin vida bajo los escombros. Los testimonios muestran solidaridad, dolor y apoyo mutuo entre los equipos, quienes deben enfrentarse diariamente a situaciones extremas y de alto riesgo que afectan profundamente su bienestar psicológico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.