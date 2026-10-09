Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una nueva etapa en la selección del cuerpo diplomático, centrándose en figuras ligadas al Partido Conservador. Así lo confirmó El Espectador, medio que verificó la postulación de Alberto Rafael Cepeda Sarabia y del exsenador Camilo Chavarro para ocupar embajadas estratégicas. Ambos nombres tienen vínculos directos con el conservadurismo que lidera Efraín Cepeda, consolidando la presencia de esa fuerza política en la estructura internacional del país.

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Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del Partido Conservador, figura para asumir la embajada en Italia. Su trayectoria incluye participación en la junta directiva de una variedad de empresas, como Inversiones el Cielo del Caribe S. A. S. y otras entidades del sector inmobiliario, además de la Fundación Jairo Cepeda Sanabria. Toda esta información se recoge en la declaración de conflicto de intereses firmada por Cepeda Sarabia, donde se evidencia su papel como inversionista y miembro de juntas en empresas como Inversiones Milenium AZCIPO, Inversiones ACS del Caribe, Hotel Parador Tropical del Caribe y Cepeda y Compañía S. A.

Por su parte, la cuota conservadora también se refuerza con el exsenador Camilo Chavarro, postulado para otra embajada. Chavarro tiene una extensa carrera como abogado y político, llegando al Congreso en 2002 como representante por el Huila por el Partido Conservador. Uno de sus mayores aportes fue como ponente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, así como de la Ley de Seguridad Jurídica para la Inversión. También participó en diálogos clave sobre la ampliación de la visa estadounidense y del visado Schengen, según lo documentado por El Espectador.

Aunque el Partido Conservador no apoyó a De la Espriella en la primera vuelta presidencial, Efraín Cepeda ha jugado un rol crucial como articulador en el Congreso, especialmente en temas como la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su colectividad representa una de las fuerzas más representativas en el Legislativo, después del Pacto Histórico, el partido uribista y el Partido Liberal.

El panorama diplomático se amplía con la postulación de Juan Carlos Vélez Uribe para la embajada en Ecuador. Vélez, según El Espectador, ha recibido el beneplácito del gobierno de Daniel Noboa y se espera que su nombramiento se oficialice en los próximos días. Abogado de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Administrativo y estudios en Defensa y Seguridad Nacional, Vélez acumula experiencia como concejal de Medellín, directivo en la Aeronáutica Civil y director de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Su cercanía con el actual gobierno refuerza la afinidad política en una misión diplomática clave, especialmente ante operativos conjuntos en la frontera sur colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Alberto Rafael Cepeda Sarabia y por qué su nombramiento como embajador en Italia es relevante?

Alberto Rafael Cepeda Sarabia destaca por su liderazgo en varias empresas del sector inmobiliario y su vinculación con la junta directiva de Inversiones el Cielo del Caribe S. A. S. Su nombramiento es relevante porque refuerza los lazos del gobierno de Abelardo de la Espriella con el Partido Conservador, una de las agrupaciones con mayor peso en el Congreso, según información de El Espectador.

¿Qué papel desempeñó Camilo Chavarro en tratados internacionales como el TLC?

Camilo Chavarro se desempeñó como ponente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, y de la Ley de Seguridad Jurídica para la Inversión, según destaca El Espectador. Esta función lo posicionó como un actor central en la aprobación de acuerdos internacionales, fundamentales para la política exterior y la economía nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.