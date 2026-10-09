Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, un trágico accidente de motocicleta terminó con la vida de Nicolle Valentina Bernal, una joven madre de dos hijos. El hecho cobra una dimensión aún más dolorosa porque ocurre poco tiempo después de la muerte de su esposo, dejando a los pequeños sin sus padres. Según información de El Nuevo Día, la joven circulaba en una motocicleta automática roja, de placas AFZ-41E, cuando perdió la vida en la mañana del viernes, en el barrio El Jardín, frente a una estación de servicio.

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Horas antes del suceso, Nicolle compartió en sus redes sociales una historia que cobró relevancia tras conocerse la noticia de su muerte. El material fue publicado alrededor de las 2:00 de la madrugada y en él se la ve interpretando dos canciones: El dolor de una partida, del artista Jhonny Rivera, y Aunque te fuiste, de Don Omar. Ambas piezas musicales están marcadas por temas de ausencia y despedida, lo que muchos usuarios han interpretado como un mensaje significativo sobre su estado emocional previo al accidente.

La joven ya había enfrentado momentos duros semanas atrás, cuando dedicó un mensaje público a su esposo fallecido. En esa publicación, según El Nuevo Día, recordó los años de relación, agradeció la fortaleza que sus hijos le brindaban y destacó los momentos compartidos como familia. Esta pérdida reciente habría marcado significativamente su vida cotidiana y la de sus hijos, que ahora, tras este segundo golpe, quedan en una situación particularmente vulnerable.

Respecto a las causas del accidente, las autoridades manejan varias hipótesis iniciales. Una de las posibles explicaciones es que Nicolle perdió el control de la motocicleta debido a que la vía estaba mojada por las lluvias. Sin embargo, también circulan versiones sobre un supuesto consumo de licor antes del accidente, hipótesis que se conecta con las historias publicadas en sus redes sociales en las que aparecen bebidas alcohólicas. Fuentes citadas por El Nuevo Día sostienen que las investigaciones siguen en curso para esclarecer los hechos y determinar con precisión qué llevó a este trágico desenlace.

Este caso evidencia cómo una cadena de tragedias personales puede transformar la vida de una familia en cuestión de semanas, resaltando el impacto emocional y social que dejan estos eventos en los más vulnerables: los hijos que sobreviven a la pérdida de sus padres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las circunstancias del accidente de Nicolle Bernal en Ibagué?

De acuerdo con la información citada por El Nuevo Día, el accidente se produjo en la mañana del viernes en el barrio El Jardín de Ibagué, frente a una estación de servicio. Nicolle Valentina Bernal conducía una motocicleta automática y falleció en el lugar. Entre las causas investigadas están una posible pérdida de control debido a una vía mojada por lluvias y la alternativa de consumo de licor antes de subirse al vehículo.

¿Qué consecuencias dejó la muerte de Nicolle Valentina Bernal para su familia?

La tragedia dejó a sus dos hijos sin ambos padres, ya que pocas semanas antes también había fallecido su esposo. Según El Nuevo Día, esto pone en evidencia la difícil situación emocional y social que ahora enfrentan los menores, quienes ya habían pasado por la pérdida de su padre y, tras este nuevo suceso, quedan en condición de orfandad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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