Por: EL PILON SA

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Eduardo Esquivel, uno de los funcionarios de mayor recorrido en la Gobernación del Cesar, se encuentra en el centro de rumores sobre una posible renuncia a la Secretaría de Gobierno Departamental. Según información consultada por El Pilón, la razón de este posible movimiento sería evitar inhabilitarse y así poder aspirar a la Alcaldía de Chiriguaná en el año 2027. Esquivel, conocido popularmente como ‘el negrito Esquivel’, mantiene la serenidad frente a este tema: ante las cámaras y grabadoras, ni confirma ni desmiente su futuro político. No obstante, en el municipio del corredor minero dan casi por hecho que será el aspirante respaldado por la casa política de los Gnecco.

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La trayectoria de Eduardo Esquivel se remonta al año 2021, cuando asumió la Secretaría de Gobierno Departamental durante la administración de Luis Alberto Monsalvo, y su permanencia fue garantizada en 2024 tras la llegada de Elvia Milena Sanjuán al mando departamental. El líder político ya cuenta, además, con una experiencia previa como alcalde de Chiriguaná. Para algunos sectores, su carrera y la estructura de los Gnecco representan fortalezas claras; sin embargo, otros ven en ello una continuidad de las fuerzas tradicionales que han gobernado el municipio por años.

Si Esquivel finalmente decide apartarse del Gobierno Departamental, el escenario electoral en Chiriguaná ya perfila una competencia cerrada. Entre los rivales de peso se destaca Alejandro Aroca Dagil, exalcalde, férreo opositor a los Gnecco y posible candidato apoyado tanto por la actual administración como por el partido Conservador, especialmente del representante Ape Cuello. La contienda podría enriquecerse con la aparición de distintas tercerías, es decir, candidaturas que buscan atraer el llamado voto de opinión, históricamente reacio a las estructuras tradicionales en la región.

Entre quienes aspiran a representar esta alternativa figuran nombres como José Miguel Oñate, cercano a posiciones progresistas y con experiencia en el Concejo, el trabajo con víctimas y en Secretaría de Agricultura bajo la administración de Iván Caamaño. Otras opciones incluyen a Jaime Royero, excoronel del Ejército; Jorge Quintero, expersonero de El Paso; y Carlos Torregrosa, quien ya ha aspirado a la Asamblea del Cesar. También se encuentra en el panorama Ricardo García, actual concejal por el partido de la U, aunque sus opciones dependen directamente de si Esquivel concreta o no su postulación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Eduardo Esquivel podría renunciar a la Secretaría de Gobierno Departamental?

De acuerdo con El Pilón, la posible renuncia de Eduardo Esquivel tendría como motivación principal evitar cualquier inhabilidad que le impida competir por la Alcaldía de Chiriguaná en 2027. Esta decisión, aunque no ha sido confirmada por el propio Esquivel, responde a lo que se comenta de manera insistente en los círculos políticos del corredor minero y tendría el respaldo de la casa Gnecco.

¿Quiénes podrían ser los rivales de Eduardo Esquivel en la Alcaldía de Chiriguaná?

En el escenario electoral proyectado por El Pilón, el principal rival sería Alejandro Aroca Dagil, exalcalde y opositor a los Gnecco, quien cuenta con el apoyo del partido Conservador. Además, aparecen en la contienda José Miguel Oñate, Jaime Royero, Jorge Quintero y Carlos Torregrosa, todos con distintos grados de experiencia y filiaciones políticas. El concejal Ricardo García también podría sumarse, pero solo si Esquivel desiste de su aspiración.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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