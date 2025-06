Alfredo Saade, activista político y pastor evangélico, ha sido designado como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, desatando una oleada de controversias y debates en toda Colombia. El pastor, conocido por su vehemente discurso y confrontacional forma de ejercer la política, atribuye su ideología a su encuentro con Jesús y a las enseñanzas que de él extrajo, las cuales lo condujeron hacia las políticas de Petro.

Su adhesión al proyecto de Petro, según declaró en entrevista con Blu Radio, proviene de ver en el mandatario una figura similar a Jesucristo, que lo llevó a comprometerse con el “poder popular” en la lucha por la conquista de derechos y la erradicación de opresiones en la sociedad colombiana.

Precisamente, el propio Saade apareció en una foto con el presidente Petro acompañado de una bandera que simbolizaba la muerte en la época de Bolívar. Al respecto, el pastor explicó la razón de esa imagen.

“Esa bandera significa la intención de un hombre en esa época de conquistar y gobernar. No es de muerte y de guerra como han querido mostrarla, es una bandera donde para conquistar y gobernar tenían que asesinar, hoy se hace eso sin la necesidad de matar. Hoy quiero que se vea como una bandera de conquista y gobierno”, mencionó.

Qué dijo Alfredo Saade sobre una constituyente en Colombia

Por otro lado, Saade ha sido firme defensor de una Asamblea Nacional Constituyente desde hace varios años, aunque también ha enfatizado que tal decisión recae completamente en la voluntad del presidente Petro. En cuanto a su pasado político, que incluye militancia en partidos conservadores como el Centro Democrático y Cambio Radical, Saade afirma que su cambio de rumbo ideológico ocurrió con su encuentro con Jesucristo.

“Desde hace 2 años he pedido una Asamblea Constituyente, es una decisión que toma el presidente, pero si le puedo decir que al paso como van las cosas no habrá necesidad. Dejeme posesionar, usted sabe que yo hablo sin filtro, no le debo nada a nadie, no tengo nada que ocultar”, dijo.

Sin embargo, la entrevista terminó con sorpresa para los panelistas, que vieron a un Saade bajándole el tono a su figura controversial, aunque Néstor Morales dejó en claro que no deja de asombra la decisión que se tomó en el Gobierno Nacional por lo que produce este activista.

“Me alegra que el pastor Saader esté en este tono amable, conciliador, pero sí hay alguien en el petrismo que haya sido agitador, incendiario es el pastor Saade. Propuso un golpe de Estado, que cierren los medios, no es una perita en dulce el pastor, es un señor amable. Ojalá llegue con un ánimo conciliador. Me declaro el más sorprendido con la jugada del presidente Petro”, dijo.

A pesar de tener antecedentes en partidos de derecha, Saade ahora se autodenomina como un “cristiano progresista” y ha tenido relación con el Pacto Histórico, la coalición liderada por Petro.

