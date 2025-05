En la mañana de este jueves y aunque nada tiene que ver con la caída de la consulta popular, pero sí se da en un contexto de caos en el Gobierno, la cabeza del Ministerio de Justicia decidió dar un paso al costado. Esta salida no estaba presupuestada, pero dice Ángela María Buitrago que es “irrevocable”.

Esta es la carta con la que se despide del Gobierno y le da sus explicaciones al presidente Gustavo Petro y al país.

“He decidido tomar esta decisión (…) puesto que se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo”, escribió la ministra en su carta de despedida, sin dar mayores detalles y explicaciones.

Posteriormente, en conversación con W Radio, la ministra (que estará en el cargo hasta el primero de junio) explicó que su salida se da motivada por las llamadas y presiones que ha sentido por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de Angie Rodríguez, directora del Dapre.

“En particular, me llama Armando Benedetti y Angie Rodríguez. Por cargos en la Uspec, dirección de drogas y viceministerios: personas que tienen manejo en temas complejos del Ministerio de Justicia. Mis instrucciones han sido cero cargas para política y cero influencias externas. Creo que cuando uno mezcla la función pública con otras cosas, realmente no puede ser adecuado”, dijo Ángela María Buitrago en la emisora.

Posteriormente, en Caracol Radio, fue más al detalle y explicó un caso en concreto: “(Benedetti) me dijo que debía sacar a una persona que hacía parte de la Unidad de Servicio Penitenciarios. Yo le dije que no tenía nada que ver con el nombramiento, pero posteriormente la sacaron”. Para la ministra, la persona en cuestión no era una persona que estuviera haciendo mal su trabajo, razón por la que no veía razón para que no continuara.

A pesar de ello, el ministro del Interior pasó por encima de sus decisiones y terminó usando su cargo para sacar a este funcionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios, explicó la ministra de Justicia en esa emisora.

También, en Noticias Caracol, Ángela María Buitrago expresó que tanto Benedetti como Rodríguez la llamaron directamente para pedirle las renuncias de estas personas y luego siguieron enviándole otros mensajes: “Técnicamente, nunca me habló el presidente (sobre los cambios en cargos del Ministerio). Me llamó directamente Angie Rodríguez y Armando Benedetti. También lo hacían con mensajes fantasmas, de esos que se borran”.

Un segundo caso fue con el director de drogas. Para Buitrago, él también es una persona que cumple con sus funciones correctamente y no fue ella quien lo designó en ese cargo. No obstante, tanto Rodríguez como Benedetti decían que “eran decisiones del presidente” y que por eso debían reemplazarlos.

El adiós de la ministra Buitrago se da en un contexto convulsionado para el Gobierno, pero que además tiene al presidente Petro lejos del país. Su periplo en China no ha terminado y en los próximos días irá a Roma, según se conoció en la tarde del miércoles 14 de mayo.

Dice la ministra que ella estaba esperando que el presidente volviera para presentar la renuncia, pero decidió hacerlo en este momento por la gravedad de la injerencia ya relatada. De hecho, señaló que ella ya había advertido al primer mandatario en marzo de esta situación, pero los mensajes nunca pararon.

Armando Benedetti niega haber influido en el Ministerio del Interior

Fue en una entrevista de Noticias Caracol cuando, aparentemente, el ministro del Interior se enteró de la renuncia de la ministra de Justicia. Él negó categóricamente esas acusaciones y dijo: “¿Llamadas del Ministerio del Interior? No puede decir eso. Yo no he dicho eso”.

De hecho, añadió que no tiene “facultada ni potestad para pedir renuncias” y que no ha hablado con ella.

