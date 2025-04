La desaparición de Tatiana Hernández, una joven universitaria en Cartagena, fue reportada el domingo 13 de abril de 2025. Desde entonces, no se tiene noticia alguna sobre su paradero. El caso mantiene en vilo tanto a sus familiares como a las autoridades, quienes continúan con las labores de búsqueda sin resultados positivos hasta ahora, pero sí, con mucho misterio.

Hasta el momento, las pistas sobre el paradero de Hernández son escasas, aunque las autoridades manejan el caso con total hermetismo y no descartan que en los próximos días se den a conocer nuevos avances. En las primeras etapas de la investigación, circuló un video en el que aparece una mujer frente al mar, y se presume que podría tratarse de la joven estudiante desaparecida.

La situación ha escalado al punto que este ya es un tema que conoce el Gobierno Nacional, pues Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, hizo referencia a la complicada coyuntura que afronta la familia de la joven. El diario El Universal conoció la respuesta de Buitrago sobre dicha desaparición, pues fue consultada recientemente.

Según la ministra de Justicia, es ideal que entre la administración local y el Gobierno Nacional, todo con el fin de que se puedan hallar más datos en los próximos días y con ello, poder identificar ciertas pistas sobre el eventual paradero de Hernández.

Ahora bien, a pesar de que en redes sociales muchas personas hablan de supuestas hipótesis, para la jefa de la cartera de Justicia no hay nada claro y en teoría, “no se sabe nada”. Teniendo en cuenta todas las versiones que están sobre la mesa, Buitrago señaló que lo único verídico es que hay un delito por esclarecer.

“Hasta ahora no se manejan hipótesis. Hay una clara y es una desaparición, ese es el delito que se debe investigar, pero técnicamente no se sabe nada. Hay quienes intentan decir que, si se fue con algunas personas, pero hasta que no se esclarezca el hecho en este contexto, hay una desaparición”, concluyó la ministra.