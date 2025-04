Todo sigue siendo una incógnita. El caso de la joven estudiante bogotana tiene, por ahora, más dudas que respuestas, y su familia sigue pidiendo que las autoridades aceleren el proceso investigativo para dar con su paradero de manera pronta.

Nuevos videos conocidos por la Fiscalía han dejado todavía más preguntas sobre el caso extraño caso de la desaparición de Tatiana Hernández, en una de las zonas más visitadas de Cartagena. Según información revelada por El Tiempo, las imágenes obtenidas de una cámara de seguridad privada muestran a la joven sentada sola en los espolones frente a la avenida Santander, el pasado 13 de abril a las 3:46 de la tarde.

Hernández permaneció en el lugar durante más de 40 minutos, en una zona rocosa y peligrosa por el fuerte oleaje, donde más tarde su familia encontraría su celular y unas chancletas. De acuerdo con información del medio citado, en varios momentos la visibilidad del video se ve afectada por un reflejo solar que impide ver con claridad los movimientos de la joven.

A las 4:30 p. m., un turista que pasaba por la zona captó otro video que ahora es una de las piezas clave en la investigación. En él, se ve a la joven estudiante sentada, sola, en el mismo punto. Esa sería la última evidencia visual verificable de su paradero, aunque los detalles de su desaparición allí siguen sin cuadrarles a las autoridades.

Pero lo más desconcertante ocurrió después. Entre las 4:30 y las 5:25 p. m., no se observa ningún movimiento significativo. Solo hasta las 5:25 aparecen dos personas caminando a pocos metros de donde estaba Tatiana, pero no se puede identificar si son hombres o mujeres, ni si tienen relación con su desaparición. Para ese momento, la joven ya no estaba allí, de acuerdo con la casa periodística mencionada.

Las hipótesis que tiene la Policía de Cartagena van desde una caída al mar hasta una posible intervención externa en la desaparición. Sin embargo, la evidencia sigue siendo insuficiente, ya que no hay registros en otras cámaras cercanas que muestren a Tatiana saliendo de ese lugar ni pidiendo ayuda.

Una pista clave podría estar en su celular, hallado por sus familiares. Expertos forenses, descubrieron que se borraron conversaciones con personas cercanas. El contenido de esos chats podría ayudar a entender su estado emocional o incluso el posible involucramiento de terceros.

Mientras tanto, las autoridades continúan con los operativos en mar y tierra. La Alcaldía de Cartagena confirmó que duplicó la recompensa para quien entregue información veraz y oportuna a 200 millones de pesos, pero hasta ahora no ha surgido ninguna pista sólida que los lleve a dar con su paradero.

El secretario del Interior, Bruno Hernández, señaló que han recibido siete alertas de supuestos avistamientos de Tatiana en Cartagena y otras regiones. Aun así, nada ha sido confirmado. “No podemos resignarnos a que simplemente se evaporó del mapa”, dijo un allegado a la familia.

La investigación sigue abierta y las próximas etapas serán decisivas para evaluar los nuevos hallazgos en el caso: un peritaje más profundo del celular, análisis digitales y entrevistas a su círculo más cercano.

