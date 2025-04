Un nuevo y estremecedor testimonio podría aportar pistas clave en la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández, la joven estudiante de medicina que no da señales desde hace más de una semana en Cartagena. Según reveló El Tiempo, un trabajador de una empresa de aseo aseguró haber visto a Tatiana justo antes de que se perdiera su rastro, y su relato prende nuevas alertas.

Este testigo, que se encontraba barriendo en la avenida Santander cerca del espolón —zona en la que fue vista por última vez la joven—, dio una descripción detallada de lo que presenció el día en que Tatiana desapareció. Según su relato, la estudiante llegó al lugar sola, cerca de las 4:40 p. m. del pasado domingo 13 de abril.

¿Qué dijo el testigo que vio a Tatiana Hernández antes de desaparición?

“Lo recuerdo bien porque siempre estoy pendiente de la hora mientras trabajo. Uno, cuando barre, ve todo lo que pasa a su alrededor”, dijo el testigo, según citó El Tiempo.

De acuerdo con este hombre, Tatiana se sentó sola en unas piedras, aparentemente sin esperar a nadie. Sin embargo, la joven estaba triste. Esto lo inquietó desde el primer momento. En palabras del testigo recogidas por El Tiempo, “había algo en su expresión, en su forma de sentarse, como si estuviera cargando algo por dentro”.

La situación cambió cuando, unos 20 minutos después, un hombre de tez clara y con barba abundante se le acercó y empezó a hablar con ella. Según lo recopilado por el periódico citado, el testigo contó que la conversación duró cerca de 45 minutos y que, aunque en algunos momentos Tatiana sonrió, la sensación de melancolía no la abandonó del todo.

“El se sienta donde ella estaba. Entonces ella se mueve a la piedra del frente. Quedaron frente a frente, hablando. Ella incluso se rio con él en un par de ocasiones. Pero esa tristeza no se le quitó del todo”, explicó el trabajador a El Tiempo.

Detalles de los hombres que estaban cerca de Tatiana Hernández

Pero lo más inquietante del relato es la aparición de un segundo hombre. Este sujeto, que rondaría los 50 años, se mantuvo a una distancia prudente, observando atentamente la escena sin intervenir. El testigo relató a El Tiempo que esa actitud le pareció extraña, como si el hombre estuviera vigilando lo que ocurría.

“No era que pasaba por ahí. Estaba quieto, mirando. No se movía. Yo lo vi bien. Estuvo ahí un buen rato. Y cuando la pareja terminó de hablar, ese hombre también se fue caminando, como siguiéndolos desde lejos”, dijo el testigo a El Tiempo.

Luego de la conversación con el primer hombre, Tatiana se fue caminando del lugar. El testigo asegura que no hubo ningún forcejeo ni señal de violencia. Sin embargo, el hecho de que el otro sujeto los haya seguido lo dejó con una sensación de inquietud. “Ella se fue caminando. No se subió a ningún carro. No la obligaron. Se fue por su propia cuenta. Pero claro, uno no sabe qué pasó después”, expresó en su declaración.

Otro detalle clave que preocupa al trabajador es que, justo en el sitio del encuentro, hay una cámara de seguridad en un poste, que pudo haber registrado todo. Sin embargo, le dijo a El Tiempo que no sabe si esa cámara estaba funcionando en ese momento. “Si esa cámara estuviera buena, habría captado todo. Desde que ella llegó hasta que se fue. Todo, todo”, lamentó.

La versión del testigo fue entregada a las autoridades, que siguen recabando pruebas para tratar de identificar a los dos hombres mencionados. En paralelo, el director de Distriseguridad, Jaime Hernández, confirmó a El Tiempo que la Fiscalía ya tiene en su poder videos tomados por cámaras privadas en la zona. Aunque no detalló cuántas grabaciones hay, aseguró que podrían ser claves para esclarecer lo ocurrido.

“En la Fiscalía de Cartagena reposan los videos de la joven Tatiana Hernández. Por razones de seguridad no puedo decir cuántos son, pero sí hay pruebas que pueden ayudar a aclarar lo ocurrido”, dijo Hernández, según recogió El Tiempo.

El funcionario también aclaró, según esa misma fuente, que las cámaras del Distrito que están instaladas en la zona del espolón no estaban funcionando en el momento en que Tatiana fue vista por última vez. Esto coincide con lo expresado por el testigo, quien dijo sentir frustración por la falta de vigilancia efectiva.

Tatiana Hernández, de 23 años, cursaba su año de internado médico en el Hospital Naval de Cartagena. Fue vista por última vez en un video grabado por un turista, justo en la zona donde tuvo lugar el encuentro relatado por el testigo. Desde entonces, su familia no ha tenido contacto con ella, y cada día que pasa crece la angustia por no saber qué ocurrió.

Las autoridades continúan con la búsqueda y piden a la ciudadanía cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Tatiana. Su desaparición ha despertado una ola de solidaridad en redes sociales, donde cientos de personas comparten su fotografía y piden que no se detenga la búsqueda.

