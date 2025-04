En la tarde del viernes 28 de marzo de 2025, se confirmó el regreso a territorio colombiano de Carlos Enrique Lehder Rivas, antiguo miembro del Cartel de Medellín y uno de los protagonistas de los años más oscuros del narcotráfico en el país.

El excapo, que había estabilizado su residencia en Alemania tras cumplir una extensa condena en Estados Unidos, volvió de manera sorpresiva y fue capturado por las autoridades, aunque días después recuperó la libertad al no tener ningún pendiente con la ley nacional.

Lehder, conocido con los alias de ‘Rambo’ y ‘El Loco’, fue uno de los hombres clave en la estructura liderada por P. Escobar. Integró la cúpula junto a figuras como Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, consolidando una red que marcó un antes y un después en el crimen organizado internacional.

Recientemente, el excapo habló en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión. En el espacio de entrevistas dio detalles sobre sus años en prisión en Estados Unidos. Fueron más de tres décadas, en las que Lehder estuvo recluido en condiciones extremas, según él.

Ahora bien, Lehder enfatizó en la intención de contar su historia, pues según él, muchas generaciones se quedaron solo con el eco de las calles.

“Hoy Colombia tiene más de 50 millones de habitantes. Muchas de las nuevas generaciones no saben cómo fue realmente la historia”, añadió en ‘Los informantes’.

Durante la charla tocó uno de los temas más delicados que no solamente influyeron en su vida, sino que rompieron las fibras del país, marcando un antes y después en la historia de la política nacional, el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Según él, aunque estuvo vinculado con Escobar, eran muy diferentes. Su vida excéntrica lo llevó a tener una isla propia y ser el “rebelde” de la banda criminal, que en aquel entonces fue la encargada de acabar con la vida de Lara Bonilla.

Lehder señaló que había celebrado dicho crimen, pero que supuestamente le reclamó a Escobar, pues no le había comentado sobre la situación. Posteriormente, el entonces presidente Belisario Betancourt se encargó de firmar su extradición.

“Yo era un rebelde, yo era un fanático de mi causa, de los intereses del narcotráfico y felicité a Escobar por la muerte del ministro, pero vuelvo y le reitero, esa era mi posición en esa época. […] Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del ministro. Yo le reclamé y le dije ‘usted mató al ministro, no me avisó’ y el presidente Belisario firmó mi extradición”, le dijo Lehder a ‘Los informantes’.