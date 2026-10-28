Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El alcalde de Cunday (Tolima), William Escobar López, enfrenta un momento crucial en su carrera política y administrativa tras la decisión tomada por un juez de control de garantías. Según la información compartida en una audiencia, se impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario para el mandatario, en el marco de un proceso judicial por supuestos hechos de corrupción electoral. Esta determinación surge a partir de la solicitud de la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué, la cual lleva aproximadamente tres años trabajando en este caso. El fiscal asignado es Eduar Ignacio Suárez Perdomo, quien representa a la entidad investigadora en el proceso.

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La medida tomada significa que William Escobar López deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza su proceso judicial, aunque esto no implica que haya una sentencia condenatoria en su contra. De acuerdo con lo manifestado, el alcalde goza de la presunción de inocencia mientras su situación es resuelta por las autoridades judiciales competentes. Frente a la decisión adoptada por el juez, la defensa del mandatario municipal interpuso un recurso de apelación, lo que indica que el caso seguirá su trámite dentro de los canales establecidos por la justicia colombiana.

El contexto de esta decisión añade un grado de complejidad especial, pues ocurre mientras el municipio de Cunday celebra sus tradicionales ferias y fiestas, un periodo de importante dinamismo social y comunitario para los habitantes. La noticia de la medida de aseguramiento ha generado incertidumbre dentro de la administración municipal y entre la población, ya que la continuidad de la gestión local podría verse afectada dependiendo de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

Durante la audiencia, la Procuraduría solicitó notificar a la Gobernación del Tolima sobre la situación, con el fin de que se avance en los procedimientos que permitan gestionar eventualmente un reemplazo para el alcalde, si la situación lo requiere. Esta petición de la Procuraduría pone en evidencia la necesidad de mantener la estabilidad administrativa mientras se resuelve el proceso judicial. Cualquier medida relativa a la designación de un nuevo mandatario deberá apegarse a los lineamientos legales y a las determinaciones de las autoridades respectivas.

Por el momento, las autoridades y la población deberán mantenerse atentos a las decisiones que se adopten por parte de la justicia y la administración departamental, para determinar los pasos a seguir en medio de la coyuntura generada por este proceso.

¿Por qué le dictaron medida de aseguramiento al alcalde de Cunday, Tolima?

La medida de aseguramiento contra William Escobar López se dispuso a raíz de un proceso judicial sobre presuntos hechos de corrupción electoral, según la solicitud presentada por la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué y resuelta por un juez de control de garantías. Esta medida, que implica una detención preventiva en centro carcelario, se adoptó mientras se resuelve su situación jurídica.

¿Qué ocurre si un alcalde es asegurado por proceso judicial en Colombia?

Cuando un alcalde es sometido a una medida de aseguramiento, como en el caso de Cunday, la Procuraduría puede pedir la notificación a la gobernación respectiva para iniciar las gestiones de reemplazo temporal. Este procedimiento está regulado por normas legales, mientras se define la situación judicial del mandatario, con el propósito de garantizar la estabilidad y continuidad administrativa del municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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