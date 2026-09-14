Por: El Espectador

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Una nueva masacre conmocionó al departamento del Cesar este domingo, 13 de septiembre, cuando hombres armados irrumpieron en el estadero Cabeza de Hacha ubicado en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria, y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Como consecuencia del ataque, cuatro personas murieron y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado sus identidades, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, de acuerdo con información difundida por la Defensoría del Pueblo y pronunciamientos recogidos por El Espectador.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, informó que fue activado un Puesto de Mando Unificado, espacio donde se evalúan las hipótesis relacionadas con la masacre. Las autoridades consideran que el crimen estaría vinculado a la lucha de grupos criminales por el control territorial. En un comunicado oficial, la administración departamental rechazó categóricamente el ataque armado y señaló la preocupación por el deterioro del orden público, sobre todo en el sur del Cesar, donde los enfrentamientos entre organizaciones ilegales han sido recurrentes y han afectado la seguridad de la población.

Esta situación se estaba anticipando desde hace meses. La Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana para el municipio de La Gloria, alertando sobre la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), especialmente la estructura comandada por alias “Calarca”. Según la Defensoría, estas organizaciones buscan controlar puntos estratégicos debido a la condición del municipio como corredor de movilidad e ingreso a economías ilícitas entre el Catatumbo y el sur de Bolívar. Esta búsqueda por dominar rutas de narcotráfico y otras actividades al margen de la ley ha ocasionado graves afectaciones a los derechos humanos, como el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El recrudecimiento de la violencia no se limita a este caso. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), esta masacre es la segunda registrada en menos de una semana, tras un ataque similar en Mocoa, Putumayo. El conteo de Indepaz indica que en lo corrido de 2026, se han reportado ya 91 masacres en todo el país. La situación ha obligado a la administración local a solicitar apoyo del gobierno nacional, que anunció medidas de inteligencia y el refuerzo de la presencia de la fuerza pública en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los grupos armados ilegales que operan en La Gloria, Cesar?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en La Gloria, Cesar, hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente la estructura de alias “Calarca”. Estas agrupaciones buscan controlar corredores estratégicos que favorecen el ingreso a economías ilícitas en la región.

¿Qué es una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo y para qué sirve?

Una Alerta Temprana, según la Defensoría del Pueblo, es un mecanismo preventivo mediante el cual se advierte públicamente sobre una situación de riesgo inminente en un territorio determinado, permitiendo a las autoridades tomar medidas para proteger a la población y mitigar posibles hechos de violencia o vulneraciones a los derechos humanos.

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