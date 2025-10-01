Otra triste noticia sacudió el pasado 29 septiembre a La Calera, cuando se reportó que, una vez más, un menor de edad, ahora de solo once meses, que estaba al cuidado de una institución educativa, falleció.

Mildred Narváez es la mamá que hoy sufre la pérdida de su hijo y en conversación con Noticias RCN contó cómo fue el momento en el que se enteró que su hijo, Liam Gael, estaba en el hospital.

“A las 10 de la mañana me escribe la profesora y me llama, yo no le puedo atender porque estoy trabajando. Me llama a las 10:10, le respondí a las 10:11 y le devolví la llamada. Me dice: ‘Mamita, es que la profe Juli se tuvo que ir con Liam para el centro de salud por urgencias porque broncoaspiró y se puso morado’”, dijo.

Ella llegó rápidamente al Hospital Divino Salvador de Sopó. “Me bajé en seguida, llegué como a las 10:25. Cuando llego está la profesora Juliana ahí. Yo le digo: ¿Dónde está mi hijo?, ella me dice: ‘Está en reanimación’”, recordó Narváez.

Pero hay algo que a esta madre no le cuadra en la historia: “Me dice: ‘Es que broncoaspiró por comer mucho. Hay que esperar porque no me han dado respuesta más de nada. No han salido los médicos’. Me fui afuera a esperar y a los tres minutos sale la doctora y me dice: ‘Tienes que ser fuerte porque el niño no resistió'”.

Y a Mildred no le cuadra porque cuando le entregaron las cosas de su hijo, asegura ella, se dio cuenta que “tenía el tete completo y tenía su fruta sin comer”.

Hasta el momento no se conoce el dictamen de Medicina Legal, pero la madre de Liam asegura que si bien el menor de edad llevaba solo 4 meses al cuidado de este lugar, hace dos semanas había tenido un primer episodio que le llamó la atención.

Un día, el niño llegó con unos golpes que le llamaron su atención, cuando ella preguntó, desde la institución le señalaron que, como ya estaba empezando a caminar con ayuda de un caminador, tenía algunos golpes normales por el roce del cuerpo.

Mildred espera que las autoridades le ayuden a tomar cartas sobre el asunto, porque, luego de la muerte del bebé de once meses, ellos estuvieron buscando respuestas y nadie les dijo nada. De hecho, las dudas sobre qué pasó siguen vigentes.

