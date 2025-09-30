El municipio de La Calera (Cundinamarca) vive momentos de dolor e indignación tras la muerte de un bebé de 11 meses en un jardín infantil, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El menor fue trasladado al Hospital Divino Salvador de Sopó sin signos vitales y, pese a los esfuerzos médicos y la activación del código azul pediátrico, no fue posible reanimarlo.

De acuerdo con los familiares, la madre del niño notó rastros de sangre al recibirlo en el centro médico, lo que ha despertado más dudas sobre lo ocurrido dentro de la institución educativa.

(Lea también: Revelan peligrosa droga con la que relacionan a B-King y Regio Clown; habría trampa en México)

Vecinos y otros acudientes aseguran que ya existían antecedentes de presunta negligencia en el lugar. Según sus testimonios, algunos niños habían llegado a casa con quemaduras por pañalitis, hematomas y lesiones que no tenían una explicación clara por parte de las cuidadoras.

Lee También

“Esta tragedia pudo haberse evitado si hubieran atendido las advertencias anteriores”, señalaron los familiares durante una velatón que organizaron en memoria del pequeño.

(Vea también: Tragedia en Bahía Solano: tres turistas muertos y una persona desaparecida por accidente en el mar)

Otro punto que ha causado cuestionamientos es que, tras conocerse el fallecimiento, las responsables del jardín infantil habrían retirado letreros y elementos del lugar, lo que podría interferir en el proceso de investigación.

Los familiares, además, denunciaron que las maestras no contaban con la formación necesaria para atender emergencias médicas y que hasta ahora no han entregado explicaciones claras sobre lo ocurrido.

Las causas oficiales del deceso aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes. Mientras tanto, la familia del menor espera que las investigaciones aclaren lo sucedido y se determinen responsabilidades en este caso que ha dejado consternada a toda la comunidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.