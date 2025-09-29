La Alcaldía de Bahía Solano dio a conocer este lunes 29 de septiembre la muerte de tres turistas y la desaparición de una cuarta persona tras un accidente ocurrido en aguas cercanas al corregimiento de El Valle, una de las zonas más visitadas del municipio chocoano.

“Desde la administración municipal de Bahía Solano, expresamos nuestra solidaridad y sentido de condolencia con las familias y amigos de las tres personas que lamentablemente fallecieron ahogadas en el día de hoy durante su jornada de baño en las playas del Valle, a pesar de la atención que le brindó la comunidad en primeros auxilios”, expresó el alcalde Leonel Valencia Pinilla, a través de las redes oficiales de la administración municipal.

Noticia en desarrollo…

