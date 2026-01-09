Los ojos están puestos sobre la Policía de Choachí, en Cundinamarca, luego de que Manuel Sebastián Guerra, un hombre de 32 años, sufriera quemaduras de tercer grado dentro de una celda de la estación del municipio. El episodio ocurrió el primero de enero y desde entonces el caso ha provocado cuestionamientos por parte de los familiares del afectado, quienes piden claridad sobre las condiciones en las que se encontraba detenido y sobre la reacción de los uniformados frente a la emergencia registrada al interior de las instalaciones oficiales.

En entrevista con Noticias Caracol, Rocío Avellaneda, madre del joven, señaló, entre lágrimas, que considera que hubo negligencia por parte de los uniformados que lo custodiaban, detallando cuál es la versión de Sebastián Guerra sobre lo sucedido al interior de la celda.

“Él cuenta que cuando menos piensa ve un soplete en la colchoneta y él empieza a decir ‘auxilio, auxilio’ y nadie le contestaba. Al rato alguien le contesta y le dice ‘no encontramos la llave para abrir’ y de ahí ya no se acuerda. Yo creo que hubo negligencia por parte de ellos, porque yo les pregunté, ¿cómo es posible que mi hijo se haya prendido?”, dijo Rocío Avellaneda al respecto.

“Le han hecho dos cirugías. Si uno se quema un dedo y le duele, cómo será a mi hijo. Su espalda, su brazo, su parte izquierda, su rostro, su parte lumbar, su pecho, su abdomen. En estos momentos la salud de mi Sebastián está… (llanto)”, agregó la mujer.

Guerra permanece desde hace más de una semana en una unidad de cuidados intensivos de un hospital en Bogotá, donde ha sido sometido a varias cirugías debido a la gravedad de las lesiones. El estado de salud del hombre continúa siendo crítico, según han indicado sus familiares. La versión oficial del Departamento de Policía Cundinamarca señala que el joven fue detenido tras la intervención de los uniformados en una riña familiar con su hermano, ocurrida en el casco urbano de Choachí, y posteriormente trasladado a la estación para quedar a disposición de la autoridad competente.

El punto más controvertido del caso se centra en lo sucedido después del ingreso de Guerra a la celda. La Policía informó que “la conflagración se habría originado al interior de la celda donde el ciudadano se encontraba solo”, afirmación con la que la institución sostiene que no había otros detenidos en el lugar al momento del incendio. Esta explicación ha despertado dudas entre los familiares, quienes consideran poco claro cómo se produjo el fuego en un espacio controlado por la autoridad.

Ante el cruce de versiones, la Policía anunció que abrirá investigaciones disciplinarias y penales para establecer las causas del incendio y las posibles responsabilidades dentro de la estación. Por ahora, Sebastián Guerra permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos, completamente aislado, con el fin de prevenir que contraiga alguna bacteria que pueda ocasionarle la muerte.

