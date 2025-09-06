El exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, conocido como ‘Mr. Taxes’, ha confirmado su intención de postularse a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026, en una entrevista con Blu Radio. A pesar de estar inhabilitado para presentarse al Congreso, no hay impedimentos legales para su aspiración presidencial, aseguró en esa emisora.

Reyes ha demostrado interés particular en la opinión y apoyo del pueblo colombiano. Para medir este respaldo, el exministro habilitó una encuesta en su sitio web donde invita a los ciudadanos a expresar su apoyo y también a compartir sus expectativas para el próximo presidente del país.

“He decidido escuchar a esas personas y considerar esa decisión. En este momento las opciones están abiertas, pero una de las preguntas que se hacen en la encuesta es si la gente estaría dispuesta a apoyarme en un proceso de recolección de firmas”, señaló.

Aunque todavía en etapa de análisis, Reyes no oculta su interés por la presidencia. Su trayectoria en el sector público y sus principios de honestidad y búsqueda del bienestar común parecen ser un fuerte motivador para aquellos que le han mostrado su apoyo.

Paralelamente, Reyes está envuelto en un caso político de alto impacto que involucra un entramado de tráfico de influencias y presiones políticas durante su administración en la Dian, según datos recopilados por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, es él mismo quien ha denunciado estas prácticas y entregó los chats incriminatorios al ente legal.

Políticamente, Reyes ha demostrado fuertes críticas hacia la administración de Gustavo Petro. Según argumentó Reyes, la actual administración divide a la sociedad y genera enfrentamientos, especialmente con el sector empresarial. Estos hechos, recogidos en sus redes sociales, muestran su clara intención de apoyar a este sector en caso de un eventual gobierno.

Como él salió del Gobierno en marzo, había dudas sobre la inhabilidad que tendría. Sin embargo, según dijo él, las acciones de Armando Benedetti: “A mí Armando Benetti logró inhabilitarme para Congreso aceptando la renuncia que yo le había presentado al presidente. Digamos que pensaron que con inhabilitarme para Congreso me sacaban del ámbito de la administración pública, pero, pues, yo creo que no contaron con este apoyo que yo estoy viendo para ir más allá de eso y buscar, potencialmente, la presidencia de la República, para la cual estoy completamente habilitado, dado que lo que la norma prevé es que no se pueden ocupar cargos públicos un año antes de las elecciones al cargo”.

La carrera por la presidencia de 2026 se muestra competida y fragmentada en el panorama político colombiano. En la izquierda, el Pacto Histórico avanza en el diseño de sus mecanismos para elegir al candidato presidencial. Fuera de esta coalición, otros líderes también buscan su espacio. En el centro político, figuras reconocidas también se alistan para la competencia, al igual que en la derecha política.

En términos de su posible candidatura presidencial, Reyes parece situado en una encrucijada política. Por un lado, cuenta con un apoyo ciudadano basado en su perfil y discurso, y, por el otro, su enfrentamiento con prácticas corruptas ha incrementado su visibilidad y lo presenta como un candidato con conocimientos sobre las problemáticas institucionales y la voluntad de cambiar la política colombiana en profundidad.

