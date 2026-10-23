Por: El Espectador

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La Universidad Ean anunció un cambio fundamental en su liderazgo luego de la renuncia de Brigitte Baptiste, reconocida bióloga y experta en temas ambientales. De acuerdo con un comunicado oficial citado por El Espectador, la dirección de la universidad pasará a manos de Lorena Piñeiro Cortés, quien asumirá el cargo de rectora a partir del 1 de noviembre. Con este nombramiento, la institución espera continuar en la senda de transformación e innovación educativa que ha venido impulsando en los últimos años.

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Lorena Piñeiro Cortés tiene una trayectoria consolidada en la academia. Es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, con especialización en Negocios Internacionales y Solución de Conflicto. También cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Administración obtenido en la Universidad de Celaya, México. Según la información entregada por la Universidad Ean, Piñeiro acumula más de dos décadas de experiencia en docencia, consultoría y gestión académica, lo que la posiciona como una líder con profundo conocimiento sobre los retos actuales de la educación superior.

Su relación con la Universidad Ean se extiende por cerca de 13 años, tiempo en el que ha desempeñado cargos como profesora asociada, directora del Programa de Negocios Internacionales, directora de Departamento, decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, así como vicerrectora de Innovación Académica y gerente general. Durante este periodo, Piñeiro ha sido reconocida por impulsar procesos de transformación institucional y promover la integración de tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial, dentro de los modelos de aprendizaje. De acuerdo con la universidad, su enfoque está en fortalecer el emprendimiento sostenible y potenciar el talento humano como motores de desarrollo.

Por su parte, Brigitte Baptiste, quien estará en el cargo hasta el 30 de octubre, dejará una huella significativa tras siete años como rectora. La universidad resaltó sus aportes en la creación de nuevas oportunidades académicas, el incremento en becas —a través del programa Becas por Colombia— y el fortalecimiento de la presencia regional. Además, Baptiste se destacó por su liderazgo en temas ambientales y de diversidad de género, y tras su renuncia continuará vinculada a la Ean como profesora emérita y a la cabeza de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento".

Este relevo en la rectoría representa una nueva etapa para la Universidad Ean y el compromiso sostenido con una educación centrada en la transformación social, empresarial y ambiental.

¿Quién es Lorena Piñeiro Cortés, nueva rectora de la Universidad Ean?

Lorena Piñeiro Cortés es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en Negocios Internacionales y Solución de Conflicto, con una maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Administración de la Universidad de Celaya, México. Lleva más de 13 años vinculada a la Universidad Ean, donde ha ocupado cargos académicos y directivos y ha impulsado la innovación y transformación educativa, según informó la institución.

¿Qué aportes hizo Brigitte Baptiste a la Universidad Ean durante su gestión como rectora?

De acuerdo con la Universidad Ean, Brigitte Baptiste fortaleció el desarrollo regional, promovió programas como Becas por Colombia y contribuyó a expandir la comunidad estudiantil. Destacó por liderar temas ambientales y de diversidad de género, y seguirá vinculada a la institución como profesora emérita y directora de la cátedra "Ecología para el Emprendimiento" tras su retiro de la rectoría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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