El proceso judicial contra Juliana Guerrero sigue avanzando y ya quedó definido el día en el que la Fiscalía dará un paso clave en el expediente por los presuntos títulos falsos de la Fundación Universitaria San José, pues presentará el escrito de acusación el próximo 5 de agosto.

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Guerrero, quien aspiró a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro y actualmente es delegada del Ejecutivo ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, es señalada de haber incluido en su hoja de vida dos títulos académicos que, según la investigación, no cumplían los requisitos legales para su expedición.

Cabe recordar que el caso estalló hace varios meses y el pasado 26 de marzo la fiscal Jessica Montealegre le imputó el delito de fraude procesal. Durante esa diligencia, la funcionaria rechazó el cargo. La fiscal aseguró que Guerrero “tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos” y que decidió presentarlos “con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”.

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La audiencia de acusación se llevará a cabo el 5 de agosto a las 4:00 de la tarde ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá. En esa diligencia también comparecerá Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien igualmente fue vinculado al proceso.

La investigación señala que Gutiérrez habría expedido los diplomas y las actas de grado que sustentaban los títulos cuestionados. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario “suscribió, autorizó y expidió dos diplomas académicos falsos”, documentos que certificaban que Juliana Guerrero había cumplido los requisitos para graduarse como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, cuando “tales circunstancias no correspondían a la verdad”.

Si la acusación queda formalizada en esa audiencia, el caso pasará a la etapa de juicio oral, en la que la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de los procesados.

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