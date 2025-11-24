El jefe del comando del personal del Ejército Nacional negó sus presuntos vínculos con disidencias de alias ‘Calarcá’, grupo al cual le habrían facilitado datos oficiales. Esto se dio luego de la investigación de Noticias Caracol que salpica al brigadier general (r) Juan Miguel Huertas Herrera.

A través de un comunicado, el militar rechazó los señalamientos que filtraron en medios de comunicación y aseguró que no tiene nexos con los grupos disidentes. A su vez, agregó que los archivos confiscados a ‘Calarcá’ no tienen sustento alguno.

El brigadier general dio a entender que la supuesta relación entre disidencias de las Farc y el Gobierno buscan afectar su “honor, nombre, integridad y trayectoria profesional”. A su vez, destacó que no tiene sentido que lo vinculen con grupos criminales a los cuales ha combatido en operativos.

Frente a los señalamientos de haber ofrecido protección y movilidad en retenes a cabecillas de los grupos ilegales, Huertas insistió en que tales afirmaciones carecen de pruebas contundentes.

“Es materialmente imposible que yo haya ofrecido movilidad o protección en retenes a personas vinculadas con actividades ilegales ya que, durante el periodo de mi retiro, previo a mi reintegro, no tuve asignado ningún tipo de esquema de seguridad ni vehículos oficial, en los cuales persuadiera la seguridad de los puestos del control de la fuerza públicas”, añadió el militar.

Según el informe de Noticias Caracol, Miguel Huertas Herrera está implicado, junto con Wilmar Mejía (funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia), de haber facilitado información a alias ‘Calarcá’, así como permitir que se moviera con facilidad por el país, pese a tener orden de captura.

Inclusive, se dice que Huertas tuvo reuniones irregulares con los disidentes en Venezuela, acusación que también negó. “Dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones, con mi historial profesional y con la documentación oficial que respalda mi conducta”.

