Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Habitantes de Buga y municipios cercanos del Valle del Cauca tendrán una oportunidad especial para tramitar la expedición o renovación de su pasaporte el sábado 12 de septiembre de 2026. La gobernación del Valle del Cauca, en su esfuerzo por descentralizar este servicio, llevará a cabo una jornada exclusiva en la sede de Uniminuto de Buga, funcionando en horario continuo entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. De acuerdo con los organizadores, esta es la decimoquinta jornada itinerante de estas características en el departamento, y busca facilitar el acceso al trámite para quienes no pueden desplazarse hasta Cali.

Sigue a PULZO en Discover

La convocatoria para el agendamiento ya está habilitada y, según palabras de Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno y encargado de la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca, la jornada tendría la capacidad de atender hasta 1.500 personas durante el evento. La cita previa resulta indispensable para poder participar, y debe realizarse a través del sitio web pasaportes.valledelcauca.gov.co, habilitado para registro del 7 al 9 de septiembre. Se pueden agendar máximo 500 citas por día durante ese periodo de inscripción.

Al asistir a la jornada, es requisito que las personas lleven los documentos necesarios. Los menores de edad deben presentarse con su registro civil original habilitado para notas y deben estar acompañados por al menos uno de sus padres, quien deberá portar su cédula de ciudadanía. En el caso de menores mayores de siete años, también se exige la tarjeta de identidad original o el comprobante equivalente. Todo este proceso, de acuerdo con la información difundida por la Gobernación, está diseñado para hacer más práctico el acceso a un documento fundamental para quienes requieren viajar al exterior o actualizar sus datos personales.

En cuanto a los precios del trámite, la gobernación especifica que el valor depende del tipo de pasaporte solicitado: el de emergencia (ocho hojas, siete meses de vigencia) cuesta $355.400, el ordinario (32 hojas, diez años de vigencia) cuesta $349.300 y el ejecutivo (48 hojas, diez años de vigencia) tiene un costo de $489.100. El pago puede hacerse en dos cuotas, las cuales están estipuladas en la página oficial y el comprobante solo tiene validez durante el año fiscal vigente, lo que obliga a utilizarlo dentro del mismo año en que se cancela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para expedir o renovar el pasaporte en la jornada descentralizada de Buga?

Para quienes deseen participar en la jornada descentralizada, es obligatorio solicitar la cita con antelación a través del sitio oficial de pasaportes del Valle del Cauca, cumpliendo así con el límite de registros diarios. Los menores de edad deben acudir con su registro civil original y acompañados por al menos uno de sus padres que lleve su cédula; si superan los siete años, también llevan tarjeta de identidad o comprobante.

¿Cuánto cuesta cada tipo de pasaporte y cómo se realiza el pago durante la jornada especial en Buga?

El costo del pasaporte varía según su tipo: el de emergencia tiene un valor de $355.400, el ordinario $349.300 y el ejecutivo $489.100. El pago se efectúa en dos cuotas que deben hacerse durante el año fiscal en curso y las instrucciones y valores puntuales se pueden consultar directamente en la página de la gobernación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.