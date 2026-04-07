Una mujer murió en una piscina en Medellín en medio de una fiesta el pasado domingo 5 de abril de 2026. El caso que ahora es materia de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven.

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De acuerdo con El Tiempo, los hechos se registraron en el conjunto residencial Alcatraz, de la capital de Antioquia. En ese contexto, la mujer ingresó a la piscina y minutos después fue encontrada sin signos vitales, lo que activó la intervención de las autoridades y organismos de emergencia.

Por otro lado, El Colombiano informó que el encuentro fue organizado por un hombre de nacionalidad estadounidense y habría iniciado el pasado jueves 2 de abril.

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¿Quién es la joven que murió en piscina en Medellín en medio de una fiesta?

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima tendría entre 20 y 25 años. Además, fue identificada como Alexandra Alarcón, según informó el rotativo. Las autoridades adelantan actos urgentes para comprobar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

“Las personas que se encontraban en el lugar manifestaron que estaban departiendo, consumiendo sustancias psicoactivas y licor cuando la fallecida saltó a la piscina”, indicó la Policía, según informó el citado medio.

Por otra parte, el cuerpo no manifestaba rastro de violencia, según personal de emergencias que atendió a la víctima, por lo que las hipótesis apuntan a un ahogamiento, donde las sustancias consumidas habrían contribuido con el fatal desenlace.

Entretanto, el caso se mantiene en investigación mientras se esperan los resultados de los peritajes que permitan determinar las causas exactas de la muerte y si hubo factores adicionales que influyeron en este episodio trágico.

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