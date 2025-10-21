Justo en el momento en el que se iba a leer la última sentencia de segunda instancia, se cayó la señal de la transmisión oficial del Tribunal Superior de Bogotá.
El momento quedó captado por varios usuarios y sorprendió por cuenta de ser algo impensado en un momento de tanta seriedad.
Este fue el impensado momento:
Revocada sentencia de primera instancia en fraude procesal , cada vez más cerca a la inocencia del mejor patriota Álvaro Uribe Vélez .
— ColombiaSIM (@colombiaSIM) October 21, 2025
Minutos antes, el Tribunal Superior de Bogotá ya había absuelto a Uribe por dos delitos de soborno.
El Tribunal absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por la jueza Sandra Heredia.
El alto tribunal también extendió la absolución a los casos relacionados con los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, y emitió un fuerte reproche a la jueza de primera instancia por errores en la valoración de pruebas y por interpretaciones calificadas como falaces y metodológicamente defectuosas.
El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente de la decisión, señaló que la sentencia de Heredia carecía de rigor probatorio y que las pruebas no demostraban una coacción ni una solicitud para inducir falsos testimonios. Aclaró que las conversaciones interceptadas no evidenciaban órdenes ilícitas y que las frases atribuidas a Uribe fueron tergiversadas.
El Tribunal concluyó que no se probó responsabilidad más allá de toda duda razonable, destacando que las actuaciones del expresidente se orientaron a la búsqueda de pruebas lícitas y no a la manipulación de testigos.
La decisión deja sin efecto la condena impuesta en agosto, que lo había inhabilitado por más de ocho años y sancionado económicamente.
