Desde las 4:00 a. m. de este jueves 12 de octubre, representantes de diferentes autoridades del Distrito, Secretaría de Gobierno, Defensoría del Espacio Público, Policía y otras entidades como Defensoría del Pueblo, ICBF y Procuraduría, llegaron hasta el parque Nacional para dialogar con los 360 indígenas de la comunidad indígena Emberá Katío, que completan 3 días allí asentados, para intentar llegar a un acuerdo sobre su salida y posterior reubicación o retorno a sus territorios.

Los Indígena piden la presencia del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el presidente Gustavo Petro para obtener garantías y una solución de fondo frente a su reubicación. Aseguran que sin en 24 horas el Gobierno Nacional no hace presencia en el Parque, acudirán a las ‘vías de hechos’ y se tomarán vías importantes de la ciudad como la séptima y la caracas.

“Voy a reunirme con la comunidad y les voy a pedir a ellos que den 24 horas a que venga el Ministerio del Interior. Y no es porque la Secretaría de Gobierno, la alcaldesa no sea importante. Lo que pasa es que la política indígena en este momento está en cabeza del señor Ministro del Interior. Y aquí hay que buscar soluciones definitivas, porque como dirigente indígena no queremos seguir en esta situación”, dijo uno de los líderes Indígenas.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de Bogotá, Juan David Ríos, aseguró, “hemos hecho lo imposible en los albergues, que yo sé que se puede mejorar, pero hemos hecho lo imposible para esto. Entiendo que ustedes necesitan que solo venga el Ministerio del Interior, no duden que nosotros vamos a buscar que vengan, pero también quiero que entiendan que nuestra ocupación que es los niños. Y pues las vías, de hecho, nos generan un problema muy duro porque a nosotros también nos toca cumplir los derechos de otras zonas. Entonces, pues la situación se complejiza mucho más”.

