Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, Tolima enfrenta una situación crítica luego de que, en apenas 48 horas, se desataron multitud de incendios forestales que han devastado más de 600 hectáreas de vegetación y cultivos. De acuerdo con el alcalde Ricardo Acosta, la emergencia está lejos de ser controlada, pues las llamas continúan afectando diferentes sectores, alcanzando incluso viviendas y el cementerio del corregimiento turístico de Payandé. Esta emergencia ambiental ha sido calificada por el mandatario local como “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”.

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Acosta recalcó el comportamiento atípico de los incendios, explicando que técnicos especializados que han apoyado la atención del desastre han señalado que “nunca antes se había presentado en el país” un fenómeno de esta magnitud, comparándolo incluso con grandes incendios registrados a nivel internacional. Las razones detrás de la gravedad de esta emergencia se remontan a condiciones meteorológicas extremas. El mandatario detalló que altas temperaturas, provocadas por el fenómeno climático de El Niño —caracterizado por el calentamiento anómalo del océano Pacífico y su impacto en el clima colombiano—, han elevado la temperatura del suelo hasta superar los 200 grados centígrados. Además, sostuvo que los fuertes vientos, con ráfagas que alcanzan los 30 kilómetros por hora, han facilitado la rápida propagación y reactivación del fuego en sectores previamente controlados.

Los principales focos activos se encuentran en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito, La Flor y el corregimiento de Payandé, que además representa uno de los destinos turísticos del municipio. Por el momento, los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en evitar que el fuego continúe avanzando y salvaguardar la integridad de los habitantes. El alcalde Acosta aclaró que un reporte exacto de los afectados solo podrá realizarse cuando la emergencia esté más controlada, priorizando por ahora la seguridad de la comunidad: “Hasta que no contengamos el incendio no dejarán de crecer estas cifras y no podemos ocuparnos de los damnificados porque lo primero es proteger la vida de la comunidad sanluiseña”.

Esta situación se presenta dentro de un contexto aún más amplio: en Tolima, los incendios han consumido recientemente más de 2.000 hectáreas y actualmente se mantienen 36 conflagraciones activas, según información oficial proporcionada por las autoridades y citada por el alcalde.

¿Cuáles son las principales causas de los incendios forestales en San Luis, Tolima?

De acuerdo con el alcalde Ricardo Acosta, las principales causas que han facilitado los incendios en San Luis, Tolima, son las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño y los fuertes vientos. Estas condiciones extremas han elevado la temperatura del suelo y posibilitado que el fuego se propague rápidamente, reactivándose incluso en zonas ya controladas.

¿Cuántas hectáreas se han visto afectadas por los incendios forestales en Tolima?

Según datos oficiales presentados por el alcalde de San Luis, Ricardo Acosta, durante las últimas semanas los incendios forestales en Tolima han consumido más de 2.000 hectáreas, y actualmente se reportan 36 incendios activos en distintas zonas del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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