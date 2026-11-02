Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El peligro latente de un incendio forestal puede estar en acciones tan simples como dejar una colilla encendida, olvidar un vidrio a la intemperie o hacer una quema de basura en zonas naturales. Estas situaciones, aparentemente aisladas, toman mayor relevancia cuando hay condiciones propicias, como sequía, altas temperaturas y pocas lluvias, factores todos vinculados al fenómeno de El Niño. En esos escenarios, la combinación de vegetación seca y actividades humanas imprudentes se convierte en una amenaza seria tanto para los bosques como para las comunidades cercanas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el 95 % de los incendios forestales en Colombia tienen su origen en acciones humanas. Esta cifra revela la dimensión de la problemática y el margen de maniobra que existe para prevenir buena parte de las emergencias. Entre las prácticas que más aportan a la generación de incendios figuran la quema de basura, hojas y material vegetal seco, junto con el abandono de colillas, envases de vidrio y residuos que, al interactuar con el entorno, pueden causar chispas o fogonazos. Tales prácticas, que aún son vistas como normales en varias zonas de Cundinamarca, prolongan la vulnerabilidad de los bosques y cuerpos de agua locales.

El impacto de estos incendios no solo se traduce en pérdida de biodiversidad o en devastación del paisaje. También compromete la salud pública a causa del deterioro del aire tras las quemas a cielo abierto. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire está relacionada con aproximadamente siete millones de muertes prematuras cada año alrededor del mundo.

Frente a este escenario, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha emitido diversas alertas resaltando cómo aquellas prácticas aparentemente inofensivas pueden desencadenar efectos devastadores en los ecosistemas y en la vida de las personas. Nidia Riaño, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, advirtió sobre la necesidad de evitar quemas, proteger fuentes hídricas y tener mayor cuidado en el manejo de residuos.

La CAR reitera la importancia de cambiar hábitos cotidianos: no dejar basura en áreas naturales, no arrojar colillas y vidrios, minimizar las quemas, utilizar de forma responsable el agua y fomentar la reutilización y el reciclaje. El compromiso va más allá del discurso: implica transformar conductas a nivel individual y colectivo para reducir el riesgo de incendios y la afectación de las fuentes de agua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el manejo inadecuado de residuos causa tantos incendios forestales en Colombia?

El manejo inadecuado de residuos como colillas, vidrios y materiales secos en zonas naturales incrementa enormemente el riesgo de incendios forestales en Colombia, según el Ministerio de Ambiente y el Ideam. Estas actividades generan focos de calor o chispas en ambientes con vegetación seca y temperaturas elevadas, lo que desata emergencias que pueden evitarse.

¿Qué acciones recomienda la CAR para evitar incendios forestales y proteger el agua?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sugiere no abandonar residuos, especialmente colillas y vidrios, reducir al máximo las quemas, practicar una disposición responsable de desechos y fortalecer la separación, reutilización y reciclaje. Estas medidas buscan minimizar los riesgos para bosques, fuentes hídricas y salud comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.