Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En medio de una compleja emergencia ambiental, las llamas han afectado extensas zonas rurales de San Luis y el corregimiento Payandé. Para enfrentar esta situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué se movilizaron desde la capital del Tolima con el fin de prestar apoyo a las labores de extinción de los incendios en esos territorios, que se encuentran fuera de su jurisdicción habitual.

Sigue a PULZO en Discover

El operativo de apoyo dio inicio la noche del lunes 10 de agosto, cuando 11 bomberos voluntarios arribaron a la región para sumarse a los esfuerzos de control y atender los puntos más críticos en los que persistía el fuego, según explicó Miguel Vargas, director de Bomberos de Ibagué. La urgencia de la situación llevó a que, al día siguiente, ocho bomberos oficiales se trasladaran también hasta Payandé. Estos equipos llegaron equipados con tres máquinas extintoras y dos vehículos de desplazamiento rápido, lo que fortaleció la capacidad de respuesta en la zona.

Miguel Vargas destacó el intenso trabajo con los habitantes de San Luis, quienes se sumaron con herramientas manuales a las actividades de control y prevención del avance de las llamas. “Resaltamos el apoyo de la comunidad que estuvo trabajando de la mano con nuestros bomberos en el control de esta conflagración”, señaló Vargas, haciendo énfasis en la importancia de la colaboración entre los organismos de socorro y los residentes locales.

De acuerdo con la información entregada por el director de Bomberos, aunque desde Ibagué se brindó el apoyo requerido, existe una limitante: la obligación de mantener disponibles unidades y equipos para responder de manera oportuna a emergencias que puedan presentarse en el interior de la ciudad. Vargas aclaró que la presencia en San Luis y Payandé no puede extenderse indefinidamente, ya que se debe garantizar la atención a posibles eventos dentro de la capital tolimense.

¿Cuáles fueron las acciones principales de los bomberos de Ibagué en los incendios de San Luis y Payandé?

Los bomberos de Ibagué se desplazaron hasta San Luis y Payandé para sumarse a la extinción de los incendios, brindando apoyo logístico y operativo con tres máquinas extintoras y dos vehículos de desplazamiento rápido. Su labor se enfocó en los puntos más críticos donde se concentraba el fuego, realizando las actividades en coordinación directa con los habitantes de la zona.

¿Por qué la permanencia de los bomberos de Ibagué en San Luis no puede ser indefinida?

La permanencia del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué en San Luis no puede prolongarse, ya que se requiere que tanto las unidades como los equipos estén disponibles para atender eventualmente cualquier emergencia que surja dentro de su propia jurisdicción en Ibagué, según explicó el director Miguel Vargas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.