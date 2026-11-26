Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio de tensión vivieron los habitantes del barrio Las Delicias, en Ibagué, ante un hecho que alteró la tranquilidad de la comunidad y puso de manifiesto las preocupaciones que genera la proximidad de infraestructuras eléctricas a las viviendas. De acuerdo con reportes obtenidos por El Nuevo Día, un transformador de energía ubicado cerca de varias unidades habitacionales empezó a incendiarse, lo que causó una situación de alarma entre los residentes.

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La emergencia se presentó en inmediaciones de varias casas, según ciudadanos que comunicaron la novedad a El Nuevo Día. Este factor incrementó el temor de quienes viven en la zona, dada la peligrosidad que representa una falla de esta naturaleza en un espacio residencial. Las llamas emanaban visiblemente del transformador, generando no solo inquietud por los posibles efectos inmediatos, sino también por lo que podría ocurrir si el fuego se extendía o si resultaba afectada la red eléctrica que abastece al barrio.

Los testimonios recogidos muestran el temor de los habitantes, quienes en ese momento pensaron en el riesgo potencial de ver comprometida su seguridad, sus viviendas e incluso la integridad de las redes eléctricas. Ante la magnitud visual de las llamas y el desconocimiento sobre su origen, la comunidad expresó su preocupación por no contar con información inmediata sobre las causas exactas del incidente ni la respuesta oficial de las autoridades o la empresa encargada del suministro energético.

En el recuento inicial dado a conocer por El Nuevo Día, hasta ese momento no se habían registrado personas lesionadas ni reportes de daños materiales distintos al propio transformador. Pese a ello, la zozobra se mantuvo después del incidente, ya que muchos residentes desean respuestas sobre lo que ocasionó el incendio y, sobre todo, garantías de que situaciones semejantes no volverán a ocurrir en la zona. Queda pendiente conocer si los organismos de emergencia acudieron oportunamente y si el personal responsable de la empresa prestadora del servicio realizó una revisión detallada del transformador y de las redes eléctricas cercanas para prevenir nuevos episodios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se incendió el transformador de energía en el barrio Las Delicias?

Hasta el momento, no se ha informado sobre la causa puntual que originó el incendio en el transformador de energía del barrio Las Delicias, en Ibagué. La comunidad manifestó su inquietud y espera claridad por parte de las autoridades respecto a este incidente, según lo reportado por El Nuevo Día.

¿Qué medidas preventivas tomarán tras el incendio en el transformador de Las Delicias?

La comunidad del barrio Las Delicias sigue a la espera de información oficial sobre las acciones que se adoptarán para evitar accidentes similares. Según El Nuevo Día, aún se requiere verificar si los organismos de emergencia y la empresa a cargo de la energía realizaron una revisión técnica del transformador y de las redes cercanas a las viviendas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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