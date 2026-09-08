Por: El Espectador

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Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, fue imputado por la Fiscalía como uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por crímenes cometidos en la región del Catatumbo, al norte del país. De acuerdo con información recopilada por El Espectador, “Mocho Olmedo” enfrenta acusaciones por delitos graves como homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.

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Las investigaciones, lideradas por un Grupo de Tareas Especiales con participación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander, han permitido determinar el alcance de las acciones atribuidas a este hombre. Según estos organismos, Henao Gutiérrez sería uno de los principales promotores del conflicto armado entre las disidencias del Frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en la convulsionada zona del Catatumbo.

El escenario de violencia se agravó el 16 de enero de 2025, cuando inició una confrontación directa, dejando a su paso numerosos actos violentos. Un día después, hombres armados, siguiendo las órdenes del jefe disidente, irrumpieron en la vivienda de un líder social y dirigente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en el municipio de Tibú. De acuerdo con lo reportado, la víctima fue sacada de su hogar y trasladada en contra de su voluntad hasta una zona despoblada cerca de una mina de carbón, donde fue asesinada.

Además del homicidio, “Mocho Olmedo” enfrenta cargos por su presunta participación en 31 episodios de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y 20 de enero de 2025. Durante esos días, miembros del Frente 33 amenazaron a pobladores de Tibú y El Tarra, forzando a 84 personas a abandonar sus viviendas y sumándose así a una crisis humanitaria persistente en la región. Otro de los graves señalamientos en su contra es el reclutamiento de 31 menores de edad para integrar estructuras armadas ilegales.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, Henao Gutiérrez no reconoció responsabilidad en ninguno de los cargos y se encuentra actualmente recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos por los que la Fiscalía acusa a “Mocho Olmedo” del Frente 33?

La Fiscalía le imputa a Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, delitos como homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Estas acusaciones se relacionan principalmente con hechos violentos ocurridos entre el 16 y 20 de enero de 2025 en la región del Catatumbo, incluyendo el asesinato de un líder social, el desplazamiento de decenas de habitantes y el reclutamiento de menores para actividades armadas ilegales.

¿Qué significa el delito de reclutamiento ilícito en el contexto colombiano?

El reclutamiento ilícito, según la ley colombiana, consiste en vincular forzadamente a menores de edad a grupos armados ilegales. En este caso, a “Mocho Olmedo” se le atribuye la participación en el reclutamiento de 31 menores, quienes presuntamente fueron obligados a integrar las filas del Frente 33 de las disidencias de las Farc y participar en actividades violentas en la región del Catatumbo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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