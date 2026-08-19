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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) comunicó de manera oficial el aplazamiento de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, programadas inicialmente para el segundo semestre de 2026. Esta decisión fue adoptada el miércoles 19 de agosto debido a las consecuencias ocasionadas por el reciente terremoto, que produjo afectaciones en varias de las instituciones educativas seleccionadas como sedes para el desarrollo de los exámenes. De acuerdo con Icfes, la prioridad es garantizar condiciones óptimas de seguridad e infraestructura para los más de 180.929 inscritos que distribuirán sus exámenes en 341 puntos de aplicación a lo largo del territorio colombiano.

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La nueva fecha para la presentación de las pruebas ha quedado establecida para el domingo 18 de octubre de 2026. Esta reprogramación permitirá que las instalaciones afectadas por el movimiento telúrico puedan ser adaptadas o sustituidas por otras adecuadas, de modo que los aspirantes cuenten con un entorno seguro y estable durante la jornada. El Icfes enfatizó que la postergación responde al compromiso de ofrecer un proceso transparente y sin contratiempos para los estudiantes, considerando las circunstancias excepcionales producidas por el sismo.

Los inscritos deben estar atentos a la publicación de sus nuevas citaciones, que, según la información de Icfes, estarán disponibles a partir del viernes 2 de octubre. En este documento los estudiantes podrán encontrar todos los detalles sobre el lugar y la hora para la presentación del examen respectivo. Finalizada la jornada, todos los participantes tendrán la opción de descargar los certificados digitales de asistencia desde el 9 de noviembre de 2026. Los resultados individuales, por su parte, podrán consultarse a partir del 19 de febrero de 2027, permitiendo a los estudiantes y a las instituciones de educación superior acceder a los datos oficiales.

Esta medida evidencia la importancia de contar con un sistema educativo resiliente ante emergencias y subraya la responsabilidad institucional del Icfes ante situaciones imprevisibles. La postergación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT refuerza la necesidad de una planificación adecuada para proteger el bienestar de los estudiantes y garantizar procesos académicos de calidad incluso en contextos adversos.

¿Por qué el Icfes decidió aplazar las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026?

El aplazamiento de las pruebas fue adoptado luego del terremoto que afectó a Colombia en agosto de 2026, ya que varias de las sedes seleccionadas para la aplicación sufrieron daños estructurales. De acuerdo con el Icfes, la prioridad es asegurar que los estudiantes puedan presentar sus exámenes en espacios seguros y con la infraestructura adecuada.

¿Cuándo estarán disponibles los resultados y certificados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Según los tiempos anunciados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, los certificados digitales de asistencia podrán ser consultados desde el 9 de noviembre de 2026, mientras que los resultados individuales estarán listos para descarga a partir del 19 de febrero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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