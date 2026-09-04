Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué tomó la decisión de cerrar temporalmente un establecimiento de alimentos, luego de comprobar infracciones graves a la normatividad sanitaria vigente. De acuerdo con lo señalado por la autoridad municipal, los problemas hallados durante la visita de inspección constituyen un riesgo directo para la salud de los clientes que frecuentan este lugar. La Secretaría de Salud Municipal, a cargo de la supervisión, reveló hallazgos preocupantes tras su intervención en el establecimiento.

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Durante el proceso de inspección, vigilancia y control, los funcionarios de la Secretaría de Salud identificaron condiciones que contravienen la seguridad alimentaria. Entre los aspectos más relevantes que motivaron el cierre se encontraron la presencia de cucarachas y alimentos que ya estaban en estado de descomposición. Además, los inspectores detectaron deficiencias en el mantenimiento de la cadena de frío, un factor esencial para la conservación de los productos perecederos, y riesgos de contaminación cruzada, es decir, la posibilidad de que bacterias o agentes nocivos se transmitieran de unos alimentos a otros debido a malas prácticas de manipulación.

Según Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal, "encontramos condiciones que no podemos permitir en un establecimiento donde se preparan o comercializan alimentos. Evidenciamos presencia de plagas, productos en descomposición e incumplimientos en procesos fundamentales como la cadena de frío. Cuando identificamos situaciones que pueden poner en riesgo la salud de los ibaguereños, actuamos de manera inmediata". De acuerdo con la funcionaria, la intervención no es negociable cuando se trata de proteger la salud pública.

Como resultado directo de lo verificado en el establecimiento, la autoridad sanitaria ordenó la imposición de una medida sanitaria de seguridad, consistente en el cierre temporal del negocio. Este caso se suma a otros reportados en lo corrido de 2026, contabilizándose ya 11 cierres de establecimientos de alimentos en Ibagué por no cumplir las exigencias de higiene. Guzmán enfatizó que la Secretaría seguirá adelantando controles en diferentes zonas de la ciudad y envió un mensaje claro a propietarios y responsables de negocios donde se manipulan alimentos: cumplir las normas sanitarias es obligatorio y constituye una responsabilidad fundamental en el cuidado de la salud ciudadana. "Estamos hablando de la salud de las personas y, en eso, vamos a ser rigurosos", concluyó.

¿Por qué cerraron el establecimiento de alimentos en Ibagué según la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Salud Municipal de Ibagué cerró temporalmente un establecimiento de alimentos debido a la presencia de plagas como cucarachas, alimentos en descomposición, fallas en la cadena de frío y riesgo de contaminación cruzada. Estos hallazgos, detectados durante una inspección, representaban una amenaza directa para la salud de los consumidores.

¿Cuántos establecimientos de alimentos han sido cerrados en Ibagué durante 2026 por incumplir normas sanitarias?

Según confirmó la autoridad sanitaria local, en lo que va de 2026 se han cerrado 11 establecimientos de alimentos en Ibagué por incumplimientos a las normas de higiene, como parte de las acciones de vigilancia y control que realiza la Secretaría de Salud Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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