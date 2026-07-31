Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías un caso que pone nuevamente bajo la lupa la gestión de bienes públicos en municipios del país. Se trata de Carlos Alberto Arce Camacho, exalcalde de Honda, Tolima, y Margot Alvarado González, quien se desempeñó como secretaria General y de Gobierno durante su administración. Ambos funcionarios enfrentan serias acusaciones por su posible implicación en un proceso de subasta que habría incumplido las disposiciones legales entre agosto y septiembre de 2008.

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Las indagaciones lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que es el brazo investigativo de la Fiscalía, giran en torno a la venta de dos inmuebles que pertenecían al municipio y se encontraban en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía, ubicados en Honda. Según los hallazgos recogidos por la Fiscalía General de la Nación, fue el propio exalcalde quien dio la orden para abrir el proceso contractual y adjudicar dichos bienes. Por su parte, la exsecretaria Margot Alvarado González habría sido la encargada de adelantar las etapas previas a la contratación, así como la realización de la audiencia pública, pasos obligatorios según la normativa vigente.

Lo que encendió las alertas en este caso es la supuesta omisión de requisitos fundamentales para la adjudicación de los inmuebles. De acuerdo con el ente acusador, “se evidenció que la subasta se realizó sin cumplir los requisitos de ley, ya que solo fue habilitado un oferente, pese a que la normatividad vigente exigía la participación de, por lo menos, dos proponentes para adelantar la venta de los bienes”. Esta presunta irregularidad llevó a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima a imputar a los investigados el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, un cargo que busca sancionar las omisiones deliberadas en los procesos contractuales del Estado.

Durante la audiencia inicial, ni el exalcalde ni la exfuncionaria aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso conforme lo establecido en la ley, mientras las autoridades buscan esclarecer la posible responsabilidad de ambos exfuncionarios respecto de los hechos relacionados con la venta de estas propiedades públicas en Honda.

¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades en la subasta de bienes municipales en Honda?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la principal irregularidad detectada fue la habilitación de un solo oferente en la subasta de dos inmuebles municipales, a pesar de que la ley exigía la participación de al menos dos proponentes. Esta omisión vulneró los procedimientos legales que regulan la venta de bienes públicos y motivó la imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

¿Qué etapas legales faltaron en el proceso de venta de los inmuebles en Honda?

Según la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el proceso de venta no cumplió con la obligación de habilitar varios proponentes, lo que era un requisito indispensable en ese tipo de contrataciones públicas. Al permitir la adjudicación con solo un oferente, se habría violado la normatividad aplicable a la subasta de bienes en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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