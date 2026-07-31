Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación ha presentado formalmente ante un juez de control de garantías al exalcalde de Honda, Tolima, Carlos Alberto Arce Camacho, y a la exsecretaria General y de Gobierno, Margot Alvarado González, debido a su presunta participación en una subasta irregular de bienes públicos llevada a cabo en 2008. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el proceso cuestionado corresponde a la venta de dos inmuebles municipales localizados en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía. Esta subasta se realizó entre agosto y septiembre de ese año, cuando Arce Camacho ocupaba el cargo de alcalde y Alvarado González desempeñaba funciones administrativas clave dentro de la administración local.

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La investigación, liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), determinó que el proceso contractual fue ordenado y adjudicado por el exalcalde. Por su parte, la exsecretaria habría participado en las etapas precontractuales, incluyendo la realización de la audiencia pública necesaria para la venta de los inmuebles. Sin embargo, según el ente acusador, se identificaron presuntas irregularidades en la forma en la que se desarrolló la subasta, lo que motivó la presentación del caso ante la justicia.

Un aspecto central de la acusación, como señala la Fiscalía General de la Nación, es que la subasta se habría ejecutado sin observar los requisitos exigidos por la normativa vigente. "Se evidenció que la subasta se realizó sin cumplir los requisitos de ley, ya que solo fue habilitado un oferente, pese a que la normatividad vigente exigía la participación de, por lo menos, dos proponentes para adelantar la venta de los bienes", informó la entidad judicial. Esta omisión constituye un elemento clave en la investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de los recursos municipales y en la administración de bienes públicos.

Por los hechos en mención, la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima decidió imputar a los dos exfuncionarios el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Durante la respectiva audiencia, tanto Arce Camacho como Alvarado González optaron por no aceptar los cargos que les fueron formulados. A partir de este momento, el proceso judicial continuará con las siguientes etapas previstas por la ley, mientras las autoridades buscan esclarecer responsabilidades y el posible impacto de la presunta venta irregular de los inmuebles municipales en Honda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra el exalcalde de Honda y su exsecretaria en el caso de la subasta?

Las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía General de la Nación contra el exalcalde Carlos Alberto Arce Camacho y la exsecretaria Margot Alvarado González se centran en la presunta realización de una subasta irregular en la que únicamente participó un oferente, incumpliendo la normativa que exige al menos dos proponentes para vender bienes municipales.

¿Qué significa el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales implica que un proceso contractual, como la venta de bienes públicos, se llevó a cabo sin respetar las normas establecidas por la ley. En este caso, la Fiscalía sostiene que la venta se hizo sin la cantidad mínima de proponentes, lo que pone en duda la transparencia y legalidad del procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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