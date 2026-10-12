Por: EL PILON SA

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El corregimiento de Valencia de Jesús fue testigo de un sentido homenaje a la periodista Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero, quien fue reconocida durante la edición número 28 del Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario. Este evento buscó resaltar la trayectoria profesional y el compromiso social de la comunicadora, cuya labor dejó una huella perdurable tanto en el periodismo del Cesar como en la vida comunitaria de la región, según información documentada por Alfredo José García, Betan.

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El homenaje ocurrió en el conversatorio realizado el sábado 10 de octubre, donde estuvieron presentes familiares, allegados y habitantes que recordaron el impacto de ‘Ocha’ Rosado en Valencia de Jesús. Alba Rosa Barrios Rosado, hija de la periodista, expresó su agradecimiento a la organización del festival y a la Fundación Calixto Ochoa por mantener vivo el legado de su madre. Manifestó sentirse orgullosa del cariño con que la población recuerda a Rosa Elena Rosado Quintero y la manera en que su trabajo es reconocido tras años de entrega profesional.

Más allá del periodismo, ‘Ocha’ Rosado es recordada por su dedicación a la mejora de las condiciones de vida en Valencia de Jesús. Su hermano, Álvaro Rosado, compartió detalles sobre el compromiso de la periodista con la restauración de la iglesia del corregimiento, así como con distintas iniciativas de impacto social. Entre ellas destacó el acueducto de Valencia de Jesús, un proyecto significativo en el que la comunicadora trabajó hasta sus últimos años y que, aunque no alcanzó a verlo finalizado, terminó haciéndose realidad para la comunidad.

Durante el homenaje, Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar, resaltó la trayectoria periodística de ‘Ocha’ Rosado, quien acumuló más de dos décadas de experiencia. Se recordó su paso por medios como Cardenal Noticias, la fundación de El País Vallenato y su labor como jefe de prensa tanto en la Gobernación del Cesar como en la Alcaldía de Valledupar, según declaraciones directas del mandatario. Además, la familia de Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado recibió reconocimientos de la Asamblea del Cesar y de la propia organización del Festival Calixto Ochoa, evidenciando el respeto y la admiración que la comunicadora conquistó.

Este tributo se llevó a cabo en el contexto del festival, desarrollado del 9 al 11 de octubre, en conjunto con las festividades religiosas y culturales de la Virgen del Rosario, donde concursos de música vallenata, encuentros religiosos y presentaciones musicales formaron parte de la programación general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero y cuál fue su aporte al periodismo en el Cesar?

Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero fue una periodista con más de dos décadas de trayectoria, conocida por su trabajo en medios como Cardenal Noticias y El País Vallenato, así como por ocupar cargos como jefe de prensa en la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar. Su labor trascendió al periodismo, ya que también se involucró activamente en proyectos sociales que beneficiaron a su comunidad de Valencia de Jesús.

¿Cómo se desarrolló el homenaje a ‘Ocha’ Rosado en el Festival Calixto Ochoa de Valencia de Jesús?

El homenaje a Rosa Elena ‘Ocha’ Rosado Quintero se efectuó durante el Festival Calixto Ochoa y las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, mediante un conversatorio con la participación de familiares y habitantes de Valencia de Jesús. Durante el evento, figuras públicas y representantes institucionales exaltaron su legado profesional y comunitario, además de entregar reconocimientos a su familia como símbolo del respeto y gratitud de toda la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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