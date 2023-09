En la vereda El Aceituno, en Carmen de Bolívar, las Farc amenazaron y desplazaron a las familias campesinas que tuvieron que abandonar sus predios. Algunos regresaron, otros nunca más lo hicieron, pues con la llegada de los paramilitares volvió el terror y un nuevo desplazamiento.

Por miedo a perderlo todo, los campesinos vendieron sus predios a precios irrisorios, terrenos que después terminaron en poder del Grupo Argos, según Petro, fueron principales responsables. Sin embargo, los jueces de restitución de tierras fallaron a favor de los campesinos ordenando la devolución de sus parcelas.

En entrevista con Sigue La W, Rosa Tovar, hija de un reclamante de tierras, detalló que “mi padre se quedó esperando con muchas ganas ir o través a sus tierras, pero no fue posible. Mi padre falleció hace dos años, él vivió esperanzado de ir a las tierras, siempre estuvo animado, tuvo esperanzas de regresar a sus tierras, de volver a cultivar. La esperanza de él era regresar, pero no se dieron las cosas, no pudo cumplir ese sueño”.

Asimismo, comentó que “la esperanza de nosotros es que pudiéramos recuperar esas tierras, que tuviéremos un recuerdo de nuestro padre porque él luchó tanto por tener esas tierras, pero no ha sido posible, han pasado más de 20 años, mis hermanos ya están ubicados en otras partes. Esperemos a ver si ese sueño se hace realidad”.

De igual manera, Tovar explicó que las tierras nos han sido entregadas por falta de desminado en esa zona.

Por otra parte, dejó claro que su padre no negoció directamente con Argos, que negó el despojo de tierras en una carta “él negoció con el encargado, el señor Jairo Bayuelo”.

“No nos han dicho nada, han dicho que van a devolver las tierras, pero que no han hecho el desminado, por eso no hemos podido volver”, agregó.