A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias del general (r) Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa, sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado en medio de un contrato para la adquisición de helicópteros y que salpicó a varias personas cercanas al mandatario.

Según el presidente Petro, reconoció en el general Díaz la idea de “encontrar la gente de las fuerzas armadas que me ayudaría a construir una fuerza pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción”. Al respecto, añadió que ha “encontrado muchos oficiales en este empeño, con algunos me he equivocado, con otros he acertado”.

En cuanto al general (r) Díaz, el presidente Petro, que criticó a los militares que se disfrazaron de disidencias, advirtió que pensó que “podría ayudar en este propósito”. Sin embargo, añadió: “Mi primera decepción estuvo en que solo al final, cuando el triunfo era posible, decidió apoyar mi campaña, meses atrás habíamos acordado dar ese paso que sería un mensaje de unidad. Muy tardíamente llegó a una reunión para decirme que quería ser ministro de defensa. Yo ya había previsto a Iván Velásquez porque me daba un claro mensaje de lucha contra la corrupción al frente de las fuerzas armadas”. Sin embargo, dice el presidente que fue él mismo quien decidió nombrar como viceministro al general (r) Díaz.

Dice que después de un tiempo le llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso, dice el presidente, salió del Ministerio de Defensa.

También se refirió a los helicópteros y menciona que fue él, el mismo presidente, quien tomó la decisión de no permitir que los helicópteros rusos fueran llevados a Rusia al mantenimiento con la empresa contratada en otros gobiernos.

Dice contundentemente que fue él quien “impartió la orden de cambiar los objetivos de la inteligencia para ubicar los grandes capos de las economías ilícitas y sus empresarios lavadores”. El presidente Petro comenta que no entiende cómo eso les molesta y les parece que es destruir la inteligencia.

Finalmente, dice que hay que investigar las compras de armamentos, las transacciones con la gasolina, el posible uso de bienes públicos para transportar cocaína. Reiteró que “o el gobierno sale o salen los corruptos al interior del Estado”.