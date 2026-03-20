La Federación Nacional de Departamentos (FND) advirtió que la instrucción presidencial del 16 de marzo de 2026, que ordena avanzar en la liquidación de las EPS en quiebra, no cuenta con un plan de transición territorial y dejaría desprotegidos a hospitales públicos y a millones de afiliados, lo que pondría en jaque la prestación del servicio de salud en distintas regiones del país.

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De acuerdo con la entidad, el riesgo no se limita a un tema financiero o administrativo, sino que impacta directamente a los pacientes: una liquidación sin un proceso ordenado podría interrumpir tratamientos de personas con enfermedades crónicas, de alto costo o que dependen de atención permanente, como pacientes oncológicos, renales o cardiovasculares.

Las cifras de la crisis en salud de Colombia

Cifras del Sistema de Información Hospitalario evidencian la magnitud del problema. Según ese balance, ocho EPS intervenidas adeudan cerca de $ 10,6 billones a hospitales públicos. Además, la FND indicó que la experiencia muestra que entre el 99,1 % y el 99,3 % de esas deudas terminan siendo incobrables cuando las entidades son liquidadas.

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En ese escenario, la asociación de departamentos alertó que, si seis de esas EPS entran en liquidación, los hospitales podrían enfrentar pérdidas entre $ 3,6 y $ 4,5 billones, aproximadamente, el 47 % de la cartera hospitalaria pública, lo que comprometería seriamente la estabilidad financiera de múltiples centros de salud en el país.

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La entidad insistió en que este impacto económico tendría efectos directos en la atención: menor capacidad hospitalaria, mayores barreras de acceso y posibles interrupciones en servicios esenciales serían algunas de las consecuencias para los pacientes más vulnerables.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del consejo directivo de la FND, aseguró que la crisis de las EPS es evidente, pero advirtió que las decisiones no pueden tomarse sin respaldo técnico ni territorial. Señaló que está en juego la atención de millones de colombianos y no solo el futuro jurídico de las entidades.

“No podemos permitir que el sistema de salud sea transformado de manera radical en el último año de Gobierno, sin un plan técnico verificable, sin consultar a los territorios y sin proteger a los hospitales públicos que son los únicos que atienden a los colombianos más pobres cuando las EPS fallan”, afirmó Cortés en un comunicado oficial.

¿Cómo manejar la crisis en salud? Propuesta desde la FND

Frente a este panorama, la organización propuso ocho medidas al Gobierno Nacional. Entre ellas, pidió crear una mesa de coordinación entre la Nación y los territorios para definir un plan de contingencia, así como establecer mecanismos que protejan la cartera hospitalaria y eviten pérdidas millonarias para la red pública.

También solicitó garantizar que existan aseguradores alternativos en cada región antes de liquidar las EPS, especialmente en zonas apartadas donde estas entidades son la única opción. A esto se suma la necesidad de formalizar la deuda estatal con algunas aseguraduras y definir con claridad el modelo de financiamiento y acceso a medicamentos.

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La Federación Nacional de Departamentos (FND) reiteró que cualquier cambio en el sistema de salud debe hacerse con planeación y enfoque territorial, debido a que la falta de transición podría traducirse en interrupciones en tratamientos, falta de medicamentos y un deterioro en la atención, lo que pondría en riesgo la vida de miles de pacientes en Colombia.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.