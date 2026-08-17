Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La rápida respuesta ante desastres es fundamental cuando las comunidades enfrentan emergencias de gran magnitud. Tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno puso en marcha la campaña “Hoy por Colombia”, distribuyendo cerca de 12.000 ayudas humanitarias a más de 1.000 familias afectadas, según reportó El Diario. Esta iniciativa ha logrado cubrir 80 municipios, incluyendo Risaralda, uno de los departamentos más golpeados por el sismo. Además, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Chocó y Tolima figuran entre los territorios que han recibido las entregas, extendiendo la cobertura hacia Cauca y Antioquia con acciones adicionales.

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De acuerdo con el balance oficial, muchas de las personas beneficiadas por la fundación sufrieron la pérdida total de sus viviendas o daños estructurales considerables, lo que las obligó a permanecer en albergues, refugios temporales o en casas de familiares. La misión humanitaria se ha enfocado en comunidades vulnerables, estructurando jornadas de apoyo y programas sociales, así como brigadas de salud adaptadas a las necesidades específicas de quienes han quedado damnificados.

Las ayudas, compuestas principalmente por alimentos y productos de primera necesidad, han sido logradas gracias a donaciones provenientes tanto de diferentes regiones de Colombia como de otros países. La organización se ha encargado de canalizar esos recursos directamente a los municipios donde la urgencia todavía es visible y las familias requieren atención durante las primeras semanas que siguen a la catástrofe. El desafío, sin embargo, no se limita a cubrir necesidades inmediatas, ya que los procesos de reubicación y reconstrucción continúan representando una preocupación para miles de hogares afectados.

Dentro del esquema de apoyo humanitario se encuentra el programa “Brigadas de Salud por Colombia”, mediante el cual la Fundación ha desplazado equipos médicos hacia territorios donde el acceso a servicios de salud se ha dificultado después del terremoto. En Buenaventura, por ejemplo, con el apoyo de Satena, se movilizaron 25 médicos y especialistas voluntarios, junto con equipos e insumos necesarios, para atender durante tres días a unas 500 personas. La oferta de servicios incluye medicina general, enfermería, odontología, cirugía maxilofacial, optometría, fisioterapia, higiene, quiropraxia y psicología.

Posteriormente, la intervención médica se trasladará a Cali, ciudad que también sufrió las consecuencias del terremoto. Allí, la campaña continuará con nuevas jornadas, coordinando la llegada de servicios en función de las necesidades detectadas. La Fundación reitera que la campaña “Hoy por Colombia” sigue recibiendo aportes para aumentar la cobertura hacia aquellos territorios que aún requieren asistencia urgente.

¿Qué departamentos recibieron ayudas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno tras el terremoto?

De acuerdo con la organización, las ayudas entregadas por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a través de la campaña “Hoy por Colombia” han llegado a 80 municipios en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, además de acciones adicionales en Cauca y Antioquia, en apoyo a las familias damnificadas por el reciente terremoto.

¿En qué consisten las brigadas de salud implementadas después del terremoto?

Las brigadas de salud organizadas por la Fundación, bajo el programa “Brigadas de Salud por Colombia”, contemplan atención médica básica y especializada para comunidades con acceso limitado a servicios sanitarios después de la emergencia. Incluyen medicina general, odontología, cirugía maxilofacial, fisioterapia y psicología, entre otras, con el fin de cubrir las necesidades prioritarias en zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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