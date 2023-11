En las últimas horas, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, encabezó el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que también participaron la directora general de la entidad, Astrid Cáceres y delegados de los ministerios de Salud, Trabajo y Educación, entre otras.

(Le puede interesar: ICBF le puso la lupa a asociaciones que no dieron a tiempo alimentos a niños en La Guajira)

En medio del encuentro, la alta funcionaria puso sobre la mesa la opción de contemplar nuevas alternativas para las adopciones de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades, teniendo en cuenta una visión de familia extensa.

“La figura de familia no es solo papá y mamá, si ellos están ausentes y no pueden asumir, hay otra familia más extensa, que son los tíos o las abuelas, y eso no se tiene en cuenta en los procesos (…) creo que hay otras alternativas, incluso si no son familiares, pueden ser el maestro, la madrina o la misma comunidad hay personas que podrían asumir la responsabilidad de esos niños y esas adopciones no se contemplan”, aseguró.