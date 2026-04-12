Una nueva controversia política se encendió en redes sociales luego de que reaparecieran fotografías del senador Iván Cepeda Castro durante un evento político en el que se observa una enorme imagen de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, histórico comandante de las Farc.

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Las imágenes fueron originalmente publicadas por el propio congresista en 2017, durante la instalación del 22.º Congreso del Partido Comunista Colombiano, y permanecen disponibles en su cuenta oficial de X (antes Twitter). En ellas se aprecia el escenario del evento con simbología política y un gran retrato del exjefe guerrillero al fondo.

El tema volvió al debate público luego de que el periodista Melquisedec Torres recordara las fotografías y cuestionara recientes declaraciones de Cepeda. Torres escribió en redes sociales: “No soy comunista, no he apoyado a las Farc, no le he hecho homenajes a Tirofijo, no me calumnien”, frase que atribuyó al senador para contrastarla con el registro visual del evento.

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“No soy comunista, no he apoyado a las FARC, no le he hecho homenajes a Tirofijo, no me calumnien” https://t.co/vjB1NUei0L — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) April 12, 2026

La polémica rápidamente generó reacciones divididas: mientras críticos del congresista aseguran que las imágenes evidencian cercanía política con sectores ideológicos afines a la antigua guerrilla, sus defensores sostienen que la presencia en un acto político no constituye apoyo a un grupo armado ilegal.

Cabe resaltar que ahí también está la imagen de su padre, Manuel Cepeda, quien fue miembro del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica. Él fue asesinado por grupos paramilitares y, se presume, miembros del Ejército el 9 de agosto de 1994, a los 64 años.

No es la primera vez que el senador enfrenta señalamientos relacionados con la extinta guerrilla. Desde hace años, sectores políticos y opinadores han intentado vincularlo con las Farc, especialmente por su papel como defensor del proceso de paz y por su trabajo documentando violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

Cepeda ha rechazado reiteradamente esas acusaciones. En múltiples intervenciones públicas ha afirmado que su relación con exintegrantes de la guerrilla se ha dado exclusivamente dentro de escenarios legales, judiciales y de paz, particularmente como promotor del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las Farc en 2016.

El senador ha sostenido que su labor consistió en escuchar a víctimas y actores del conflicto para aportar a la verdad histórica, y ha denunciado que los señalamientos en su contra hacen parte de campañas de desprestigio político.

De hecho, varias controversias judiciales han girado alrededor de estas acusaciones. Cepeda ha insistido en que nunca ha pertenecido ni colaborado con grupos armados ilegales y que su actividad política se ha desarrollado dentro de la institucionalidad democrática.

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Sin embargo, sus vínculos con las bases socialistas y sus acercamientos a los grupos guerrilleros han provocado que muchas personas desconfíen de lo que sería una eventual presidencia de él, ahora que es candidato. De hecho, recientemente se negó a hablar de todo el escándalo que provocó una parranda vallenata al interior del centro penitenciario.

Lo cierto es que las fotos no pueden ser desconocidas por el propio congresista, pues fueron compartidas por él mismo hace varios años. Ahora, su circulación vuelve a alimentar el debate público sobre memoria política, narrativa histórica y los límites entre participación política e interpretación ideológica en el escenario colombiano actual.

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