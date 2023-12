La Fiscalía General de la Nación confirmó que citará a declarar a la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la frustrada licitación de pasaportes en Colombia.

Fuentes judiciales le aseguraron a W Radio que, la Fiscalía General de la Nación, que citó a Laura Sarabia, dará inicio a la investigación para determinar las posibles irregularidades que se puedan estar presentado en los procesos de contratación de los pasaportes.

“Zamora ha realizado algunas declaraciones y esperamos escucharla para avanzar en las actividades y dar los resultados en el menor tiempo posible”. Añadieron que “los hechos serán objeto de verificación y análisis por parte de peritos y expertos en temas contractuales”.

Sigue vive la polémica por cuenta de las revelaciones que hizo en W Radio El Reporte Coronell, por las diferencias que se presentaron sobre la forma de resolver el conflicto con la empresa contratista de los pasaportes Thomas Greg & Sons.

En medio de esta situación, salió a relucir una acalorada discusión entre el Canciller Álvaro Leyva y Zamora, sobre la manera en la que se debía solucionar esa situación.

Mientras que, el ministro de Relaciones Exteriores pretende que se cierre por completo la posibilidad de hacer el negocio con Thomas Greg, la exdirectora de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado planteaba que debía buscarse una solución alterna, pues se podría perder la demanda y generarle pérdidas a la nación superiores a los $ 120.000 millones.

A propósito de esta polémica, Zamora conversó con El Reporte Coronell en La W y, además de ratificar su renuncia al cargo –la cual asegura que le fue exigida en dos ocasiones–, mencionó detalles de una reunión llevada a cabo en París en la que se abordó la licitación en cuestión.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, contó Zamora.

En ese sentido, aseguró que, de inmediato, pondrá esta información en conocimiento del fiscal general y del director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía “para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves relacionados con esta licitación en donde corren millones de pesos debajo de todo esto”.

Al ser interrogada sobre la naturaleza de estas reuniones en París, en las que presuntamente funcionarios e interesados en la licitación estarían haciendo una negociación paralela de este multimillonario contrato, Zamora precisó lo siguiente: “No puedo hablar del contenido de la reunión, pero si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí, que coincida (con) la información que me dio la persona que me mandó ese mensaje, es una fuente importante para saber si en esta nueva licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales”.

Zamora también confirmó que el fiscal Juan Carlos Losada Perdomo, funcionario de la Cancillería, estuvo en esa reunión en París. Adicionalmente, mencionó el nombre de Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva Durán.

Cabe recordar que, la Fiscalía ya había abierto la investigación por estos hechos y se espera que, se defina qué sucederá con la eventual citación de Martha Lucía Zamora a declarar, teniendo en cuenta todo lo que sabe sobre las supuestas reuniones en París.

La licitación de los pasaportes lleva meses siendo un problema, debido a que solo hubo un oferente, Thomas Greg, y a Gustavo Petro no le gustó. Sin embargo, la empresa y el Gobierno están negociando una salida negociada.

Por su parte, la Fiscalía también enfrenta problemas por cuenta del caso Nicolás Petro. El hijo del presidente y sus abogados acusan al ente y al fiscal Mario Burgos de haber filtrado el interrogatorio, por esto, piden que el proceso se declare ilegal.

