Familiares del soldado Juan David Estrada secuestrado en el norte del Cauca el pasado 12 de agosto por presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, le pidieron a este grupo armado nuevas pruebas de supervivencia del militar.

Desde ese departamento, Luz Dary Bedoya esposa del uniformado señaló que “yo quiero otra prueba de supervivencia pero me dicen que todavía no, que debo esperar, no me la han querido enviar… Me han informado ellos que mi esposo de salud está muy bien”.

Bedoya agregó que “lo que más queremos como familia es que se le respete la vida y que lo dejen en libertad lo más pronto posible. Estamos todos con la incertidumbre de saber cómo está. No se justifica que paguemos por algo en lo que no tenemos nada que ver”.

De acuerdo con el Ejército, “En la zona donde se habría presentado el plagio delinque el grupo armado organizado residual Estructura Dagoberto Ramos, a quienes se responsabiliza por la seguridad e integridad de nuestro militar”.

La Defensoría del Pueblo anunció que está en toda la disposición para participar en cualquier acción humanitaria que permita la liberación del soldado.